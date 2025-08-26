First bitcoin kid (TPU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00300023$ 0.00300023 $ 0.00300023 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.43% שינוי מחיר (1D) -5.05% שינוי מחיר (7D) +2.65% שינוי מחיר (7D) +2.65%

First bitcoin kid (TPU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TPU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TPUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00300023, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TPU השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, -5.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

First bitcoin kid (TPU) מידע שוק

שווי שוק $ 30.34K$ 30.34K $ 30.34K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.34K$ 30.34K $ 30.34K אספקת מחזור 987.25M 987.25M 987.25M אספקה כוללת 987,254,560.964668 987,254,560.964668 987,254,560.964668

שווי השוק הנוכחי של First bitcoin kid הוא $ 30.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TPU הוא 987.25M, עם היצע כולל של 987254560.964668. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.34K.