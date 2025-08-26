First bitcoin kid מחיר (TPU)
First bitcoin kid (TPU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TPU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TPUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00300023, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TPU השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, -5.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של First bitcoin kid הוא $ 30.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TPU הוא 987.25M, עם היצע כולל של 987254560.964668. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.34K.
במהלך היום, השינוי במחיר של First bitcoin kidל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFirst bitcoin kid ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFirst bitcoin kid ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של First bitcoin kidל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-5.05%
|30 ימים
|$ 0
|-21.24%
|60 ימים
|$ 0
|+4.80%
|90 ימים
|$ 0
|--
This kid posted a YouTube video about Bitcoin in 2011 when he was 12yrs old and BTC price was only $8.00!!! For the past 13yrs that video went unnoticed... Now some solana degens unearthed this historic video and etched it into the blockchain as a memecoin... The *First Bitcoin Kid (TPU)* project is an innovative initiative aimed at educating and empowering the younger generation about cryptocurrency, blockchain technology, and financial literacy. The project's name, "First Bitcoin Kid," symbolizes the idea of introducing children and teenagers to the world of digital assets and teaching them how to navigate this new financial landscape from an early age. The core focus of the TPU (Tokenized Project Unit) model in this project is to provide a hands-on, interactive experience where participants can learn about Bitcoin and other cryptocurrencies, while also engaging with blockchain technologies in a meaningful way. The project typically incorporates elements like gamified learning, smart contracts, and tokenomics to create an immersive educational platform that makes the complex world of cryptocurrencies more approachable and accessible for young learners. In addition to the educational aspect, *First Bitcoin Kid (TPU)* aims to introduce practical use cases for digital assets, allowing young users to earn, spend, and trade tokens in a controlled environment. This not only builds knowledge but also provides them with practical experience that could be valuable in a rapidly digitizing financial world. Through its innovative approach, the project seeks to bridge the gap between traditional finance and emerging digital economies, helping to cultivate a new generation of informed digital natives.
