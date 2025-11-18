FartcoinCRO מחיר היום

מחיר FartcoinCRO (PFFT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001166, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PFFT ל USD הוא $ 0.00001166 לכל PFFT.

FartcoinCRO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,545.85, עם היצע במחזור של 818.87M PFFT. ב‑24 השעות האחרונות, PFFT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00009092, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001125.

ביצועים לטווח קצר, PFFT נע ב -- בשעה האחרונה ו -16.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FartcoinCRO (PFFT) מידע שוק

שווי שוק $ 9.55K$ 9.55K $ 9.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.31K$ 11.31K $ 11.31K אספקת מחזור 818.87M 818.87M 818.87M אספקה כוללת 970,000,000.0 970,000,000.0 970,000,000.0

