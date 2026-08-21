FART COIN מחיר היום

מחיר FART COIN (FRTC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FRTC ל USD הוא $ 0 לכל FRTC.

FART COIN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,951,065, עם היצע במחזור של 100.00T FRTC. ב‑24 השעות האחרונות, FRTC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FRTC נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +0.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FART COIN (FRTC) מידע שוק

שווי שוק $ 14.95M$ 14.95M $ 14.95M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.95M$ 14.95M $ 14.95M אספקת מחזור 100.00T 100.00T 100.00T אספקה כוללת 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של FART COIN הוא $ 14.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FRTC הוא 100.00T, עם היצע כולל של 100000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.95M.