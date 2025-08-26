Eve AI מחיר (EVEAI)
-0.60%
-7.33%
+0.22%
+0.22%
Eve AI (EVEAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00168237. במהלך 24 השעות האחרונות, EVEAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00166166 לבין שיא של $ 0.00181556, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EVEAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.205454, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00128919.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, EVEAI השתנה ב -0.60% במהלך השעה האחרונה, -7.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Eve AI הוא $ 145.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EVEAI הוא 86.59M, עם היצע כולל של 86589838.49362345. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 145.68K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Eve AIל USDהיה $ -0.000133187136782394.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEve AI ל USDהיה . $ -0.0003019203.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEve AI ל USDהיה $ -0.0001214645.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Eve AIל USDהיה $ -0.0011256589819647974.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000133187136782394
|-7.33%
|30 ימים
|$ -0.0003019203
|-17.94%
|60 ימים
|$ -0.0001214645
|-7.21%
|90 ימים
|$ -0.0011256589819647974
|-40.08%
EVEAI is a groundbreaking cryptocurrency project that aims to bridge the gap between artificial and human intelligence. Their innovative technology allows users to create stunning visuals with the help of AI, which meets decentralization and web3 with their unique EVEAI dapp. The project offers both a free and premium version, with premium features available to users who hold EVEAI tokens. The premium features include access to all models, watermark removal, upscaling of high-quality images, image-to-image, and many more... The team behind EVEAI has created the first AI Digital Girlfriend that users can interact with, adding an exciting level of engagement to the technology. The project is committed to continuously improving its protocol and adding new features, such as text-to-video,audio on DG and more... The use of EVEAI token as a means of unlocking premium features aligns with the broader cryptocurrency community's values of decentralization and democratization, giving users more control over their access to the technology. The ability to generate images from text has the potential to revolutionize the way designers, artists, and creatives create visual content. EVEAI's commitment to delivering cutting-edge technology and improving the user experience makes them a project worth following. With their innovative approach and dedication to advancing their technology, EVEAI is set to become a leader in the intersection of AI, Web3, and visual content creation.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה Eve AI (EVEAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Eve AI (EVEAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Eve AI.
בדוק את Eve AI תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של Eve AI (EVEAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EVEAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.