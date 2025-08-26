Eve AI (EVEAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00166166 $ 0.00166166 $ 0.00166166 24 שעות נמוך $ 0.00181556 $ 0.00181556 $ 0.00181556 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00166166$ 0.00166166 $ 0.00166166 גבוה 24 שעות $ 0.00181556$ 0.00181556 $ 0.00181556 שיא כל הזמנים $ 0.205454$ 0.205454 $ 0.205454 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00128919$ 0.00128919 $ 0.00128919 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.60% שינוי מחיר (1D) -7.33% שינוי מחיר (7D) +0.22% שינוי מחיר (7D) +0.22%

Eve AI (EVEAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00168237. במהלך 24 השעות האחרונות, EVEAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00166166 לבין שיא של $ 0.00181556, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EVEAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.205454, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00128919.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EVEAI השתנה ב -0.60% במהלך השעה האחרונה, -7.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Eve AI (EVEAI) מידע שוק

שווי שוק $ 145.68K$ 145.68K $ 145.68K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 145.68K$ 145.68K $ 145.68K אספקת מחזור 86.59M 86.59M 86.59M אספקה כוללת 86,589,838.49362345 86,589,838.49362345 86,589,838.49362345

שווי השוק הנוכחי של Eve AI הוא $ 145.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EVEAI הוא 86.59M, עם היצע כולל של 86589838.49362345. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 145.68K.