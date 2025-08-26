Elawn Moosk (MOOSK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00400402$ 0.00400402 $ 0.00400402 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.38% שינוי מחיר (1D) -15.63% שינוי מחיר (7D) -22.94% שינוי מחיר (7D) -22.94%

Elawn Moosk (MOOSK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MOOSK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOOSKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00400402, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOOSK השתנה ב -1.38% במהלך השעה האחרונה, -15.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Elawn Moosk (MOOSK) מידע שוק

שווי שוק $ 79.41K$ 79.41K $ 79.41K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 79.41K$ 79.41K $ 79.41K אספקת מחזור 999.87M 999.87M 999.87M אספקה כוללת 999,871,992.728486 999,871,992.728486 999,871,992.728486

שווי השוק הנוכחי של Elawn Moosk הוא $ 79.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOOSK הוא 999.87M, עם היצע כולל של 999871992.728486. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 79.41K.