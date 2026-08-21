Dogeus Maximus מחיר היום

מחיר Dogeus Maximus (DOGEUS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DOGEUS ל USD הוא $ 0 לכל DOGEUS.

Dogeus Maximus כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 379,998, עם היצע במחזור של 1.00B DOGEUS. ב‑24 השעות האחרונות, DOGEUS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00677485, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DOGEUS נע ב +0.74% בשעה האחרונה ו +16.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 5.10K.

Dogeus Maximus (DOGEUS) מידע שוק

שווי שוק $ 380.00K$ 380.00K $ 380.00K נפח (24 שעות) $ 5.10K$ 5.10K $ 5.10K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 380.00K$ 380.00K $ 380.00K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dogeus Maximus הוא $ 380.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.10K. ההיצע במחזור של DOGEUS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 380.00K.