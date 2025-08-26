עוד על DHT

DHT מידע על מחיר

DHT אתר רשמי

DHT טוקניומיקה

DHT תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

dHEDGE DAO סֵמֶל

dHEDGE DAO מחיר (DHT)

לא רשום

1 DHT ל USDמחיר חי:

$0.164756
$0.164756$0.164756
-3.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
dHEDGE DAO (DHT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:09:56 (UTC+8)

dHEDGE DAO (DHT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.16402
$ 0.16402$ 0.16402
24 שעות נמוך
$ 0.175135
$ 0.175135$ 0.175135
גבוה 24 שעות

$ 0.16402
$ 0.16402$ 0.16402

$ 0.175135
$ 0.175135$ 0.175135

$ 5.52
$ 5.52$ 5.52

$ 0.056091
$ 0.056091$ 0.056091

-0.69%

-3.40%

+3.81%

+3.81%

dHEDGE DAO (DHT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.164656. במהלך 24 השעות האחרונות, DHT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.16402 לבין שיא של $ 0.175135, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DHTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.52, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.056091.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DHT השתנה ב -0.69% במהלך השעה האחרונה, -3.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

dHEDGE DAO (DHT) מידע שוק

$ 8.96M
$ 8.96M$ 8.96M

--
----

$ 16.48M
$ 16.48M$ 16.48M

54.37M
54.37M 54.37M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של dHEDGE DAO הוא $ 8.96M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DHT הוא 54.37M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.48M.

dHEDGE DAO (DHT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של dHEDGE DAOל USDהיה $ -0.005806519199108.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלdHEDGE DAO ל USDהיה . $ +0.0172375731.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלdHEDGE DAO ל USDהיה $ +0.0386026441.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של dHEDGE DAOל USDהיה $ +0.04663735990041254.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.005806519199108-3.40%
30 ימים$ +0.0172375731+10.47%
60 ימים$ +0.0386026441+23.44%
90 ימים$ +0.04663735990041254+39.52%

מה זהdHEDGE DAO (DHT)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

dHEDGE DAO (DHT) משאב

האתר הרשמי

dHEDGE DAOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה dHEDGE DAO (DHT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות dHEDGE DAO (DHT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור dHEDGE DAO.

בדוק את dHEDGE DAO תחזית המחיר עכשיו‏!

DHT למטבעות מקומיים

dHEDGE DAO (DHT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של dHEDGE DAO (DHT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DHT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על dHEDGE DAO (DHT)

כמה שווה dHEDGE DAO (DHT) היום?
החי DHTהמחיר ב USD הוא 0.164656 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DHT ל USD?
המחיר הנוכחי של DHT ל USD הוא $ 0.164656. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של dHEDGE DAO?
שווי השוק של DHT הוא $ 8.96M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DHT?
ההיצע במחזור של DHT הוא 54.37M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DHT?
‏‏DHT השיג מחיר שיא (ATH) של 5.52 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DHT?
DHT ‏‏רשם מחירATL של 0.056091 USD.
מהו נפח המסחר של DHT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DHT הוא -- USD.
האם DHT יעלה השנה?
DHT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DHT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:09:56 (UTC+8)

dHEDGE DAO (DHT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.