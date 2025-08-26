dHEDGE DAO (DHT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.16402 $ 0.16402 $ 0.16402 24 שעות נמוך $ 0.175135 $ 0.175135 $ 0.175135 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.16402$ 0.16402 $ 0.16402 גבוה 24 שעות $ 0.175135$ 0.175135 $ 0.175135 שיא כל הזמנים $ 5.52$ 5.52 $ 5.52 המחיר הנמוך ביותר $ 0.056091$ 0.056091 $ 0.056091 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.69% שינוי מחיר (1D) -3.40% שינוי מחיר (7D) +3.81% שינוי מחיר (7D) +3.81%

dHEDGE DAO (DHT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.164656. במהלך 24 השעות האחרונות, DHT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.16402 לבין שיא של $ 0.175135, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DHTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.52, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.056091.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DHT השתנה ב -0.69% במהלך השעה האחרונה, -3.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

dHEDGE DAO (DHT) מידע שוק

שווי שוק $ 8.96M$ 8.96M $ 8.96M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.48M$ 16.48M $ 16.48M אספקת מחזור 54.37M 54.37M 54.37M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של dHEDGE DAO הוא $ 8.96M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DHT הוא 54.37M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.48M.