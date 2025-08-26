Decentralized Social (DESO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 5.25 $ 5.25 $ 5.25 24 שעות נמוך $ 5.55 $ 5.55 $ 5.55 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 5.25$ 5.25 $ 5.25 גבוה 24 שעות $ 5.55$ 5.55 $ 5.55 שיא כל הזמנים $ 198.68$ 198.68 $ 198.68 המחיר הנמוך ביותר $ 2.7$ 2.7 $ 2.7 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.52% שינוי מחיר (1D) -4.57% שינוי מחיר (7D) -9.29% שינוי מחיר (7D) -9.29%

Decentralized Social (DESO) המחיר בזמן אמת של הוא $5.25. במהלך 24 השעות האחרונות, DESO נסחר בטווח שבין שפל של $ 5.25 לבין שיא של $ 5.55, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DESOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 198.68, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.7.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DESO השתנה ב -0.52% במהלך השעה האחרונה, -4.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Decentralized Social (DESO) מידע שוק

שווי שוק $ 55.26M$ 55.26M $ 55.26M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 56.71M$ 56.71M $ 56.71M אספקת מחזור 10.53M 10.53M 10.53M אספקה כוללת 10,808,492.6854 10,808,492.6854 10,808,492.6854

שווי השוק הנוכחי של Decentralized Social הוא $ 55.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DESO הוא 10.53M, עם היצע כולל של 10808492.6854. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 56.71M.