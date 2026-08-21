daHood מחיר היום

מחיר daHood (DAHOOD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 12.87% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DAHOOD ל USD הוא $ 0 לכל DAHOOD.

daHood כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 40,201, עם היצע במחזור של 809.46M DAHOOD. ב‑24 השעות האחרונות, DAHOOD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DAHOOD נע ב +5.88% בשעה האחרונה ו -35.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

daHood (DAHOOD) מידע שוק

שווי שוק $ 40.20K$ 40.20K $ 40.20K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 49.66K$ 49.66K $ 49.66K אספקת מחזור 809.46M 809.46M 809.46M אספקה כוללת 809,463,010.0584121 809,463,010.0584121 809,463,010.0584121

שווי השוק הנוכחי של daHood הוא $ 40.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DAHOOD הוא 809.46M, עם היצע כולל של 809463010.0584121. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 49.66K.