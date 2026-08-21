Cyclo cysFLR מחיר היום

מחיר Cyclo cysFLR (CYSFLR) בזמן אמת היום הוא $ 0.109373, עם שינוי של 15.96% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CYSFLR ל USD הוא $ 0.109373 לכל CYSFLR.

Cyclo cysFLR כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 34,462, עם היצע במחזור של 315.09K CYSFLR. ב‑24 השעות האחרונות, CYSFLR סחר בין $ 0.091174 (נמוך) ל $ 0.110893 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.331135, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.085062.

ביצועים לטווח קצר, CYSFLR נע ב +0.59% בשעה האחרונה ו +22.51% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 376.49.

Cyclo cysFLR (CYSFLR) מידע שוק

שווי שוק $ 34.46K$ 34.46K $ 34.46K נפח (24 שעות) $ 376.49$ 376.49 $ 376.49 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.46K$ 34.46K $ 34.46K אספקת מחזור 315.09K 315.09K 315.09K אספקה כוללת 315,088.4583867041 315,088.4583867041 315,088.4583867041

שווי השוק הנוכחי של Cyclo cysFLR הוא $ 34.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 376.49. ההיצע במחזור של CYSFLR הוא 315.09K, עם היצע כולל של 315088.4583867041. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.46K.