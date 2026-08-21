Cucumber Trade מחיר היום

מחיר Cucumber Trade (CUC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CUC ל USD הוא $ 0 לכל CUC.

Cucumber Trade כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,292.52, עם היצע במחזור של 735.42M CUC. ב‑24 השעות האחרונות, CUC סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CUC נע ב -- בשעה האחרונה ו +3.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Cucumber Trade (CUC) מידע שוק

שווי שוק $ 13.29K$ 13.29K $ 13.29K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.07K$ 18.07K $ 18.07K אספקת מחזור 735.42M 735.42M 735.42M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cucumber Trade הוא $ 13.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CUC הוא 735.42M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.07K.