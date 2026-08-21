Crypto Deal Token מחיר היום

מחיר Crypto Deal Token (CDT) בזמן אמת היום הוא $ 0.051965, עם שינוי של 0.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CDT ל USD הוא $ 0.051965 לכל CDT.

Crypto Deal Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 28,632, עם היצע במחזור של 551.00K CDT. ב‑24 השעות האחרונות, CDT סחר בין $ 0.051965 (נמוך) ל $ 0.051977 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 14.27, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.051911.

ביצועים לטווח קצר, CDT נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -4.79% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.09.

Crypto Deal Token (CDT) מידע שוק

שווי שוק $ 28.63K$ 28.63K $ 28.63K נפח (24 שעות) $ 1.09$ 1.09 $ 1.09 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.63K$ 28.63K $ 28.63K אספקת מחזור 551.00K 551.00K 551.00K אספקה כוללת 551,000.0 551,000.0 551,000.0

שווי השוק הנוכחי של Crypto Deal Token הוא $ 28.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.09. ההיצע במחזור של CDT הוא 551.00K, עם היצע כולל של 551000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.63K.