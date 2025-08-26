עוד על CRYPSI

Crypsi Coin סֵמֶל

Crypsi Coin מחיר (CRYPSI)

לא רשום

1 CRYPSI ל USDמחיר חי:

$0.01632733
$0.01632733$0.01632733
-8.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע.
USD
Crypsi Coin (CRYPSI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:58:03 (UTC+8)

Crypsi Coin (CRYPSI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01589838
$ 0.01589838$ 0.01589838
24 שעות נמוך
$ 0.01830449
$ 0.01830449$ 0.01830449
גבוה 24 שעות

$ 0.01589838
$ 0.01589838$ 0.01589838

$ 0.01830449
$ 0.01830449$ 0.01830449

$ 0.052855
$ 0.052855$ 0.052855

$ 0.01069577
$ 0.01069577$ 0.01069577

+1.56%

-8.06%

+3.13%

+3.13%

Crypsi Coin (CRYPSI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01632733. במהלך 24 השעות האחרונות, CRYPSI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01589838 לבין שיא של $ 0.01830449, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRYPSIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.052855, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01069577.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRYPSI השתנה ב +1.56% במהלך השעה האחרונה, -8.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Crypsi Coin (CRYPSI) מידע שוק

$ 341.07K
$ 341.07K$ 341.07K

--
----

$ 341.07K
$ 341.07K$ 341.07K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Crypsi Coin הוא $ 341.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRYPSI הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 341.07K.

Crypsi Coin (CRYPSI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Crypsi Coinל USDהיה $ -0.0014321240041747.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCrypsi Coin ל USDהיה . $ +0.0002557921.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCrypsi Coin ל USDהיה $ +0.0064355950.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Crypsi Coinל USDהיה $ +0.00150882834920972.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0014321240041747-8.06%
30 ימים$ +0.0002557921+1.57%
60 ימים$ +0.0064355950+39.42%
90 ימים$ +0.00150882834920972+10.18%

מה זהCrypsi Coin (CRYPSI)

Cypherpunk Memecoin

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

Crypsi Coin (CRYPSI) משאב

האתר הרשמי

Crypsi Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Crypsi Coin (CRYPSI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Crypsi Coin (CRYPSI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Crypsi Coin.

בדוק את Crypsi Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

CRYPSI למטבעות מקומיים

Crypsi Coin (CRYPSI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Crypsi Coin (CRYPSI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CRYPSI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Crypsi Coin (CRYPSI)

כמה שווה Crypsi Coin (CRYPSI) היום?
החי CRYPSIהמחיר ב USD הוא 0.01632733 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CRYPSI ל USD?
המחיר הנוכחי של CRYPSI ל USD הוא $ 0.01632733. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Crypsi Coin?
שווי השוק של CRYPSI הוא $ 341.07K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CRYPSI?
ההיצע במחזור של CRYPSI הוא 21.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CRYPSI?
‏‏CRYPSI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.052855 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CRYPSI?
CRYPSI ‏‏רשם מחירATL של 0.01069577 USD.
מהו נפח המסחר של CRYPSI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CRYPSI הוא -- USD.
האם CRYPSI יעלה השנה?
CRYPSI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CRYPSI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:58:03 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.