Crypsi Coin (CRYPSI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01589838 $ 0.01589838 $ 0.01589838 24 שעות נמוך $ 0.01830449 $ 0.01830449 $ 0.01830449 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01589838$ 0.01589838 $ 0.01589838 גבוה 24 שעות $ 0.01830449$ 0.01830449 $ 0.01830449 שיא כל הזמנים $ 0.052855$ 0.052855 $ 0.052855 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01069577$ 0.01069577 $ 0.01069577 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.56% שינוי מחיר (1D) -8.06% שינוי מחיר (7D) +3.13% שינוי מחיר (7D) +3.13%

Crypsi Coin (CRYPSI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01632733. במהלך 24 השעות האחרונות, CRYPSI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01589838 לבין שיא של $ 0.01830449, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CRYPSIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.052855, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01069577.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CRYPSI השתנה ב +1.56% במהלך השעה האחרונה, -8.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Crypsi Coin (CRYPSI) מידע שוק

שווי שוק $ 341.07K$ 341.07K $ 341.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 341.07K$ 341.07K $ 341.07K אספקת מחזור 21.00M 21.00M 21.00M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Crypsi Coin הוא $ 341.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRYPSI הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 341.07K.