Cross The Ages מחיר היום

מחיר Cross The Ages (CTA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.60% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CTA ל USD הוא $ 0 לכל CTA.

Cross The Ages כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 154,093, עם היצע במחזור של 500.00M CTA. ב‑24 השעות האחרונות, CTA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.462556, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CTA נע ב +0.35% בשעה האחרונה ו +33.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 360.63.

Cross The Ages (CTA) מידע שוק

שווי שוק $ 154.09K$ 154.09K $ 154.09K נפח (24 שעות) $ 360.63$ 360.63 $ 360.63 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 154.09K$ 154.09K $ 154.09K אספקת מחזור 500.00M 500.00M 500.00M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cross The Ages הוא $ 154.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 360.63. ההיצע במחזור של CTA הוא 500.00M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 154.09K.