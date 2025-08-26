Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.16423 גבוה 24 שעות $ 0.173465 שיא כל הזמנים $ 0.229521 המחיר הנמוך ביותר $ 0.070262 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.17% שינוי מחיר (1D) -0.36% שינוי מחיר (7D) +5.25%

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.165749. במהלך 24 השעות האחרונות, ZKCRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.16423 לבין שיא של $ 0.173465, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZKCROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.229521, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.070262.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZKCRO השתנה ב -0.17% במהלך השעה האחרונה, -0.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) מידע שוק

שווי שוק $ 22.41M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.41M אספקת מחזור 135.05M אספקה כוללת 135,054,210.0097444

שווי השוק הנוכחי של Cronos zkEVM CRO הוא $ 22.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZKCRO הוא 135.05M, עם היצע כולל של 135054210.0097444. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.41M.