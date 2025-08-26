עוד על ZKCRO

ZKCRO מידע על מחיר

ZKCRO מסמך לבן

ZKCRO אתר רשמי

ZKCRO טוקניומיקה

ZKCRO תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Cronos zkEVM CRO סֵמֶל

Cronos zkEVM CRO מחיר (ZKCRO)

לא רשום

1 ZKCRO ל USDמחיר חי:

$0.165898
$0.165898$0.165898
-0.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:07:38 (UTC+8)

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.16423
$ 0.16423$ 0.16423
24 שעות נמוך
$ 0.173465
$ 0.173465$ 0.173465
גבוה 24 שעות

$ 0.16423
$ 0.16423$ 0.16423

$ 0.173465
$ 0.173465$ 0.173465

$ 0.229521
$ 0.229521$ 0.229521

$ 0.070262
$ 0.070262$ 0.070262

-0.17%

-0.36%

+5.25%

+5.25%

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.165749. במהלך 24 השעות האחרונות, ZKCRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.16423 לבין שיא של $ 0.173465, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZKCROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.229521, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.070262.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZKCRO השתנה ב -0.17% במהלך השעה האחרונה, -0.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) מידע שוק

$ 22.41M
$ 22.41M$ 22.41M

--
----

$ 22.41M
$ 22.41M$ 22.41M

135.05M
135.05M 135.05M

135,054,210.0097444
135,054,210.0097444 135,054,210.0097444

שווי השוק הנוכחי של Cronos zkEVM CRO הוא $ 22.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZKCRO הוא 135.05M, עם היצע כולל של 135054210.0097444. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.41M.

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Cronos zkEVM CROל USDהיה $ -0.0006066795541814.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCronos zkEVM CRO ל USDהיה . $ +0.0131301385.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCronos zkEVM CRO ל USDהיה $ +0.1523216237.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Cronos zkEVM CROל USDהיה $ +0.0632325755052445.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0006066795541814-0.36%
30 ימים$ +0.0131301385+7.92%
60 ימים$ +0.1523216237+91.90%
90 ימים$ +0.0632325755052445+61.68%

מה זהCronos zkEVM CRO (ZKCRO)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Cronos zkEVM CROתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cronos zkEVM CRO.

בדוק את Cronos zkEVM CRO תחזית המחיר עכשיו‏!

ZKCRO למטבעות מקומיים

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZKCRO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Cronos zkEVM CRO (ZKCRO)

כמה שווה Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) היום?
החי ZKCROהמחיר ב USD הוא 0.165749 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZKCRO ל USD?
המחיר הנוכחי של ZKCRO ל USD הוא $ 0.165749. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cronos zkEVM CRO?
שווי השוק של ZKCRO הוא $ 22.41M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZKCRO?
ההיצע במחזור של ZKCRO הוא 135.05M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZKCRO?
‏‏ZKCRO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.229521 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZKCRO?
ZKCRO ‏‏רשם מחירATL של 0.070262 USD.
מהו נפח המסחר של ZKCRO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZKCRO הוא -- USD.
האם ZKCRO יעלה השנה?
ZKCRO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZKCRO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:07:38 (UTC+8)

Cronos zkEVM CRO (ZKCRO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.