COCO COIN (COCO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00268607$ 0.00268607 $ 0.00268607 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.02% שינוי מחיר (1D) -4.64% שינוי מחיר (7D) -19.08% שינוי מחיר (7D) -19.08%

COCO COIN (COCO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, COCO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COCOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00268607, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COCO השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -4.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

COCO COIN (COCO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M אספקת מחזור 34.20B 34.20B 34.20B אספקה כוללת 34,200,000,000.0 34,200,000,000.0 34,200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של COCO COIN הוא $ 1.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COCO הוא 34.20B, עם היצע כולל של 34200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.39M.