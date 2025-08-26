Civfund Stone (0NE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -2.46% שינוי מחיר (7D) +7.39% שינוי מחיר (7D) +7.39%

Civfund Stone (0NE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, 0NE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 0NEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 0NE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Civfund Stone (0NE) מידע שוק

שווי שוק $ 118.48K$ 118.48K $ 118.48K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 118.48K$ 118.48K $ 118.48K אספקת מחזור 977.21T 977.21T 977.21T אספקה כוללת 977,213,217,863,326.9 977,213,217,863,326.9 977,213,217,863,326.9

שווי השוק הנוכחי של Civfund Stone הוא $ 118.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 0NE הוא 977.21T, עם היצע כולל של 977213217863326.9. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 118.48K.