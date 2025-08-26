עוד על CHIB

Chiba Wan (CHIB) מידע על מחיר (USD)

Chiba Wan (CHIB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHIB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHIBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHIB השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -7.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chiba Wan (CHIB) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Chiba Wan הוא $ 122.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHIB הוא 200.00B, עם היצע כולל של 200000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 122.96K.

Chiba Wan (CHIB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Chiba Wanל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChiba Wan ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChiba Wan ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Chiba Wanל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.36%
30 ימים$ 0-1.93%
60 ימים$ 0+53.19%
90 ימים$ 0--

מה זהChiba Wan (CHIB)

CHIBA Coin is a meme token inspired by the Chiba-Wan rescue of Kabosu, the Shiba Inu behind Dogecoin. The project celebrates the origins of the dog coin movement, honoring the dogs that sparked meme coin culture, such as DOGE, SHIB, and NEIRO. CHIBA aims to build on this legacy by fostering a strong community and offering a token that connects crypto enthusiasts with the origins of meme coins while ensuring transparency, security, and long-term growth.

Chiba Wan (CHIB) משאב

Chiba Wanתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Chiba Wan (CHIB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Chiba Wan (CHIB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Chiba Wan.

בדוק את Chiba Wan תחזית המחיר עכשיו‏!

Chiba Wan (CHIB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Chiba Wan (CHIB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CHIB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Chiba Wan (CHIB)

כמה שווה Chiba Wan (CHIB) היום?
החי CHIBהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CHIB ל USD?
המחיר הנוכחי של CHIB ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Chiba Wan?
שווי השוק של CHIB הוא $ 122.96K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CHIB?
ההיצע במחזור של CHIB הוא 200.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CHIB?
‏‏CHIB השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CHIB?
CHIB ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CHIB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CHIB הוא -- USD.
האם CHIB יעלה השנה?
CHIB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CHIB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.