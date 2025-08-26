עוד על CADC

CAD Coin סֵמֶל

CAD Coin מחיר (CADC)

1 CADC ל USDמחיר חי:

$0.721289
$0.721289
-0.10%1D
CAD Coin (CADC) טבלת מחירים חיה
CAD Coin (CADC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.720197
24 שעות נמוך
$ 0.725099
גבוה 24 שעות

$ 0.720197
$ 0.725099
$ 1.48
$ 0.481646
-0.07%

-0.11%

-0.24%

-0.24%

CAD Coin (CADC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.721289. במהלך 24 השעות האחרונות, CADC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.720197 לבין שיא של $ 0.725099, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CADCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.48, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.481646.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CADC השתנה ב -0.07% במהלך השעה האחרונה, -0.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CAD Coin (CADC) מידע שוק

$ 838.99K
--
$ 838.99K
1.16M
1,161,966.05106751
שווי השוק הנוכחי של CAD Coin הוא $ 838.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CADC הוא 1.16M, עם היצע כולל של 1161966.05106751. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 838.99K.

CAD Coin (CADC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של CAD Coinל USDהיה $ -0.0008377880377395.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCAD Coin ל USDהיה . $ -0.0098066452.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCAD Coin ל USDהיה $ -0.0116829343.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של CAD Coinל USDהיה $ +0.0002386091273782.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0008377880377395-0.11%
30 ימים$ -0.0098066452-1.35%
60 ימים$ -0.0116829343-1.61%
90 ימים$ +0.0002386091273782+0.03%

מה זהCAD Coin (CADC)

CADC is issued by PAYTRIE AB Inc., a FINTRAC regulated Money Services Business (M19690633), and backed by fully reserved assets, and redeemable on a 1:1 basis for Canadian dollars

CAD Coin (CADC) משאב

האתר הרשמי

CAD Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CAD Coin (CADC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CAD Coin (CADC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CAD Coin.

בדוק את CAD Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

CADC למטבעות מקומיים

CAD Coin (CADC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CAD Coin (CADC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CADC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על CAD Coin (CADC)

כמה שווה CAD Coin (CADC) היום?
החי CADCהמחיר ב USD הוא 0.721289 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CADC ל USD?
המחיר הנוכחי של CADC ל USD הוא $ 0.721289. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CAD Coin?
שווי השוק של CADC הוא $ 838.99K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CADC?
ההיצע במחזור של CADC הוא 1.16M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CADC?
‏‏CADC השיג מחיר שיא (ATH) של 1.48 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CADC?
CADC ‏‏רשם מחירATL של 0.481646 USD.
מהו נפח המסחר של CADC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CADC הוא -- USD.
האם CADC יעלה השנה?
CADC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CADC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.