CAD Coin (CADC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.720197 $ 0.720197 $ 0.720197 24 שעות נמוך $ 0.725099 $ 0.725099 $ 0.725099 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.720197$ 0.720197 $ 0.720197 גבוה 24 שעות $ 0.725099$ 0.725099 $ 0.725099 שיא כל הזמנים $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 המחיר הנמוך ביותר $ 0.481646$ 0.481646 $ 0.481646 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.07% שינוי מחיר (1D) -0.11% שינוי מחיר (7D) -0.24% שינוי מחיר (7D) -0.24%

CAD Coin (CADC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.721289. במהלך 24 השעות האחרונות, CADC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.720197 לבין שיא של $ 0.725099, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CADCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.48, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.481646.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CADC השתנה ב -0.07% במהלך השעה האחרונה, -0.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CAD Coin (CADC) מידע שוק

שווי שוק $ 838.99K$ 838.99K $ 838.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 838.99K$ 838.99K $ 838.99K אספקת מחזור 1.16M 1.16M 1.16M אספקה כוללת 1,161,966.05106751 1,161,966.05106751 1,161,966.05106751

שווי השוק הנוכחי של CAD Coin הוא $ 838.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CADC הוא 1.16M, עם היצע כולל של 1161966.05106751. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 838.99K.