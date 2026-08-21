BULL FROG מחיר היום

מחיר BULL FROG (BOA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.96% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BOA ל USD הוא $ 0 לכל BOA.

BULL FROG כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 134,235, עם היצע במחזור של 202.45M BOA. ב‑24 השעות האחרונות, BOA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01110627, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BOA נע ב +0.17% בשעה האחרונה ו +8.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 150.18.

BULL FROG (BOA) מידע שוק

שווי שוק $ 134.24K$ 134.24K $ 134.24K נפח (24 שעות) $ 150.18$ 150.18 $ 150.18 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 663.06K$ 663.06K $ 663.06K אספקת מחזור 202.45M 202.45M 202.45M אספקה כוללת 202,446,664.1716109 202,446,664.1716109 202,446,664.1716109

שווי השוק הנוכחי של BULL FROG הוא $ 134.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 150.18. ההיצע במחזור של BOA הוא 202.45M, עם היצע כולל של 202446664.1716109. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 663.06K.