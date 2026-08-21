BNBXBT מחיר היום

מחיר BNBXBT (BNBXBT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 8.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BNBXBT ל USD הוא $ 0 לכל BNBXBT.

BNBXBT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 96,861, עם היצע במחזור של 1.00B BNBXBT. ב‑24 השעות האחרונות, BNBXBT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00917015, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BNBXBT נע ב +1.90% בשעה האחרונה ו -2.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

BNBXBT (BNBXBT) מידע שוק

שווי שוק $ 96.86K$ 96.86K $ 96.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 96.86K$ 96.86K $ 96.86K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BNBXBT הוא $ 96.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BNBXBT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 96.86K.