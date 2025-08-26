Blox MYRC (MYRC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.235618 $ 0.235618 $ 0.235618 24 שעות נמוך $ 0.240659 $ 0.240659 $ 0.240659 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.235618$ 0.235618 $ 0.235618 גבוה 24 שעות $ 0.240659$ 0.240659 $ 0.240659 שיא כל הזמנים $ 0.270468$ 0.270468 $ 0.270468 המחיר הנמוך ביותר $ 0.199544$ 0.199544 $ 0.199544 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.06% שינוי מחיר (1D) -0.84% שינוי מחיר (7D) +0.18% שינוי מחיר (7D) +0.18%

Blox MYRC (MYRC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.236661. במהלך 24 השעות האחרונות, MYRC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.235618 לבין שיא של $ 0.240659, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MYRCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.270468, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.199544.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MYRC השתנה ב -0.06% במהלך השעה האחרונה, -0.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Blox MYRC (MYRC) מידע שוק

שווי שוק $ 733.11K$ 733.11K $ 733.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 733.11K$ 733.11K $ 733.11K אספקת מחזור 3.10M 3.10M 3.10M אספקה כוללת 3,099,598.659999999 3,099,598.659999999 3,099,598.659999999

שווי השוק הנוכחי של Blox MYRC הוא $ 733.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MYRC הוא 3.10M, עם היצע כולל של 3099598.659999999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 733.11K.