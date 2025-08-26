עוד על MYRC

Blox MYRC סֵמֶל

Blox MYRC מחיר (MYRC)

לא רשום

1 MYRC ל USDמחיר חי:

$0.236717
$0.236717$0.236717
-0.50%1D
USD
Blox MYRC (MYRC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:37:46 (UTC+8)

Blox MYRC (MYRC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.235618
$ 0.235618$ 0.235618
24 שעות נמוך
$ 0.240659
$ 0.240659$ 0.240659
גבוה 24 שעות

$ 0.235618
$ 0.235618$ 0.235618

$ 0.240659
$ 0.240659$ 0.240659

$ 0.270468
$ 0.270468$ 0.270468

$ 0.199544
$ 0.199544$ 0.199544

-0.06%

-0.84%

+0.18%

+0.18%

Blox MYRC (MYRC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.236661. במהלך 24 השעות האחרונות, MYRC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.235618 לבין שיא של $ 0.240659, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MYRCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.270468, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.199544.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MYRC השתנה ב -0.06% במהלך השעה האחרונה, -0.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Blox MYRC (MYRC) מידע שוק

$ 733.11K
$ 733.11K$ 733.11K

--
----

$ 733.11K
$ 733.11K$ 733.11K

3.10M
3.10M 3.10M

3,099,598.659999999
3,099,598.659999999 3,099,598.659999999

שווי השוק הנוכחי של Blox MYRC הוא $ 733.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MYRC הוא 3.10M, עם היצע כולל של 3099598.659999999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 733.11K.

Blox MYRC (MYRC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Blox MYRCל USDהיה $ -0.0020256624854434.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlox MYRC ל USDהיה . $ -0.0006288082.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlox MYRC ל USDהיה $ +0.0007983758.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Blox MYRCל USDהיה $ +0.00065854309960616.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0020256624854434-0.84%
30 ימים$ -0.0006288082-0.26%
60 ימים$ +0.0007983758+0.34%
90 ימים$ +0.00065854309960616+0.28%

מה זהBlox MYRC (MYRC)

MYRC is a Malaysian Ringgit (MYR) stablecoin, meaning its value is pegged 1:1 to the MYR. This offers the speed and security of cryptocurrency transactions with the stability of the Ringgit, making it a reliable payment option for global users.

Blox MYRC (MYRC) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Blox MYRCתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Blox MYRC (MYRC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Blox MYRC (MYRC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Blox MYRC.

בדוק את Blox MYRC תחזית המחיר עכשיו‏!

MYRC למטבעות מקומיים

Blox MYRC (MYRC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Blox MYRC (MYRC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MYRC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Blox MYRC (MYRC)

כמה שווה Blox MYRC (MYRC) היום?
החי MYRCהמחיר ב USD הוא 0.236661 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MYRC ל USD?
המחיר הנוכחי של MYRC ל USD הוא $ 0.236661. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Blox MYRC?
שווי השוק של MYRC הוא $ 733.11K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MYRC?
ההיצע במחזור של MYRC הוא 3.10M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MYRC?
‏‏MYRC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.270468 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MYRC?
MYRC ‏‏רשם מחירATL של 0.199544 USD.
מהו נפח המסחר של MYRC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MYRC הוא -- USD.
האם MYRC יעלה השנה?
MYRC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MYRC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:37:46 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.