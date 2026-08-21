Blink Galaxy מחיר היום

מחיר Blink Galaxy (GQ) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GQ ל USD הוא $ 0 לכל GQ.

Blink Galaxy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 40,755, עם היצע במחזור של 8.41B GQ. ב‑24 השעות האחרונות, GQ סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.090516, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GQ נע ב +0.07% בשעה האחרונה ו +0.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Blink Galaxy (GQ) מידע שוק

שווי שוק $ 40.76K$ 40.76K $ 40.76K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 41.23K$ 41.23K $ 41.23K אספקת מחזור 8.41B 8.41B 8.41B אספקה כוללת 8,507,591,291.874492 8,507,591,291.874492 8,507,591,291.874492

שווי השוק הנוכחי של Blink Galaxy הוא $ 40.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GQ הוא 8.41B, עם היצע כולל של 8507591291.874492. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 41.23K.