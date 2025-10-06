MicroStrategy מחיר היום

מחיר MicroStrategy (MSTRON) בזמן אמת היום הוא $ 189.2, עם שינוי של 3.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MSTRON ל USD הוא $ 189.2 לכל MSTRON.

MicroStrategy כרגע מדורג במקום #2679 לפי שווי שוק של $ 276.65K, עם היצע במחזור של 1.46K MSTRON. ב‑24 השעות האחרונות, MSTRON סחר בין $ 188.78 (נמוך) ל $ 206.2 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 363.23027862767054, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 189.8191817074029.

ביצועים לטווח קצר, MSTRON נע ב -1.01% בשעה האחרונה ו -20.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 152.68K.

MicroStrategy (MSTRON) מידע שוק

דירוג No.2679 שווי שוק $ 276.65K$ 276.65K $ 276.65K נפח (24 שעות) $ 152.68K$ 152.68K $ 152.68K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 276.65K$ 276.65K $ 276.65K אספקת מחזור 1.46K 1.46K 1.46K אספקה כוללת 1,462.22762248 1,462.22762248 1,462.22762248 בלוקצ'יין ציבורי ETH

