Biden Coin מחיר היום

מחיר Biden Coin (BIDEN) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BIDEN ל USD הוא -- לכל BIDEN.

Biden Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 248,402, עם היצע במחזור של 100.00B BIDEN. ב‑24 השעות האחרונות, BIDEN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BIDEN נע ב -- בשעה האחרונה ו -22.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Biden Coin (BIDEN) מידע שוק

שווי שוק $ 248.40K$ 248.40K $ 248.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 248.40K$ 248.40K $ 248.40K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Biden Coin הוא $ 248.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BIDEN הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 248.40K.