Bent Finance סֵמֶל

Bent Finance מחיר (BENT)

לא רשום

1 BENT ל USDמחיר חי:

$0.074193
-17.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Bent Finance (BENT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:04:27 (UTC+8)

Bent Finance (BENT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.073261
24 שעות נמוך
$ 0.090542
גבוה 24 שעות

$ 0.073261
$ 0.090542
$ 15.98
$ 0.00822798
+0.12%

-17.65%

-0.62%

-0.62%

Bent Finance (BENT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.074473. במהלך 24 השעות האחרונות, BENT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.073261 לבין שיא של $ 0.090542, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BENTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 15.98, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00822798.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BENT השתנה ב +0.12% במהלך השעה האחרונה, -17.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bent Finance (BENT) מידע שוק

$ 524.32K
--
$ 3.72M
7.05M
50,008,799.0
שווי השוק הנוכחי של Bent Finance הוא $ 524.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BENT הוא 7.05M, עם היצע כולל של 50008799.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.72M.

Bent Finance (BENT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bent Financeל USDהיה $ -0.01596828877050001.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBent Finance ל USDהיה . $ +0.0652362627.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBent Finance ל USDהיה $ +0.1853514781.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bent Financeל USDהיה $ +0.0219818648351285.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.01596828877050001-17.65%
30 ימים$ +0.0652362627+87.60%
60 ימים$ +0.1853514781+248.88%
90 ימים$ +0.0219818648351285+41.88%

מה זהBent Finance (BENT)

BENT is a staking and farming platform that enhances your curve to elevate your yields. By the people for the people.

Bent Finance (BENT) משאב

האתר הרשמי

Bent Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bent Finance (BENT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bent Finance (BENT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bent Finance.

בדוק את Bent Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

BENT למטבעות מקומיים

Bent Finance (BENT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bent Finance (BENT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BENT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bent Finance (BENT)

כמה שווה Bent Finance (BENT) היום?
החי BENTהמחיר ב USD הוא 0.074473 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BENT ל USD?
המחיר הנוכחי של BENT ל USD הוא $ 0.074473. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bent Finance?
שווי השוק של BENT הוא $ 524.32K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BENT?
ההיצע במחזור של BENT הוא 7.05M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BENT?
‏‏BENT השיג מחיר שיא (ATH) של 15.98 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BENT?
BENT ‏‏רשם מחירATL של 0.00822798 USD.
מהו נפח המסחר של BENT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BENT הוא -- USD.
האם BENT יעלה השנה?
BENT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BENT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:04:27 (UTC+8)

כתב ויתור

