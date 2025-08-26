Bent Finance (BENT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.073261 גבוה 24 שעות $ 0.090542 שיא כל הזמנים $ 15.98 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00822798 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.12% שינוי מחיר (1D) -17.65% שינוי מחיר (7D) -0.62%

Bent Finance (BENT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.074473. במהלך 24 השעות האחרונות, BENT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.073261 לבין שיא של $ 0.090542, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BENTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 15.98, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00822798.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BENT השתנה ב +0.12% במהלך השעה האחרונה, -17.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bent Finance (BENT) מידע שוק

שווי שוק $ 524.32K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.72M אספקת מחזור 7.05M אספקה כוללת 50,008,799.0

שווי השוק הנוכחי של Bent Finance הוא $ 524.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BENT הוא 7.05M, עם היצע כולל של 50008799.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.72M.