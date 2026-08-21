Ben the Dog מחיר היום

מחיר Ben the Dog (BENDOG) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BENDOG ל USD הוא $ 0 לכל BENDOG.

Ben the Dog כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 78,689, עם היצע במחזור של 999.89M BENDOG. ב‑24 השעות האחרונות, BENDOG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.074638, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BENDOG נע ב +0.15% בשעה האחרונה ו +16.50% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ben the Dog (BENDOG) מידע שוק

שווי שוק $ 78.69K$ 78.69K $ 78.69K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 78.69K$ 78.69K $ 78.69K אספקת מחזור 999.89M 999.89M 999.89M אספקה כוללת 999,890,308.1796296 999,890,308.1796296 999,890,308.1796296

שווי השוק הנוכחי של Ben the Dog הוא $ 78.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BENDOG הוא 999.89M, עם היצע כולל של 999890308.1796296. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 78.69K.