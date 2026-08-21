Axelar Wrapped Ether מחיר היום

מחיר Axelar Wrapped Ether (AXLETH) בזמן אמת היום הוא $ 2,323.26, עם שינוי של 5.73% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AXLETH ל USD הוא $ 2,323.26 לכל AXLETH.

Axelar Wrapped Ether כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 136,090, עם היצע במחזור של 58.58 AXLETH. ב‑24 השעות האחרונות, AXLETH סחר בין $ 2,197.25 (נמוך) ל $ 2,370.86 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 5,123.96, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1,086.71.

ביצועים לטווח קצר, AXLETH נע ב -1.09% בשעה האחרונה ו +23.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 20.37K.

Axelar Wrapped Ether (AXLETH) מידע שוק

שווי שוק $ 136.09K$ 136.09K $ 136.09K נפח (24 שעות) $ 20.37K$ 20.37K $ 20.37K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 136.09K$ 136.09K $ 136.09K אספקת מחזור 58.58 58.58 58.58 אספקה כוללת 58.57712621818592 58.57712621818592 58.57712621818592

שווי השוק הנוכחי של Axelar Wrapped Ether הוא $ 136.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 20.37K. ההיצע במחזור של AXLETH הוא 58.58, עם היצע כולל של 58.57712621818592. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 136.09K.