Auton ai מחיר היום

מחיר Auton ai (AUTO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.43% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AUTO ל USD הוא $ 0 לכל AUTO.

Auton ai כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,305.86, עם היצע במחזור של 999.83M AUTO. ב‑24 השעות האחרונות, AUTO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AUTO נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +16.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Auton ai (AUTO) מידע שוק

שווי שוק $ 12.31K$ 12.31K $ 12.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.31K$ 12.31K $ 12.31K אספקת מחזור 999.83M 999.83M 999.83M אספקה כוללת 999,830,421.205144 999,830,421.205144 999,830,421.205144

שווי השוק הנוכחי של Auton ai הוא $ 12.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AUTO הוא 999.83M, עם היצע כולל של 999830421.205144. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.31K.