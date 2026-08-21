Aurra by Virtuals מחיר היום

מחיר Aurra by Virtuals (AURA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 12.71% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AURA ל USD הוא $ 0 לכל AURA.

Aurra by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 82,140, עם היצע במחזור של 1.00B AURA. ב‑24 השעות האחרונות, AURA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00992177, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, AURA נע ב +0.09% בשעה האחרונה ו +7.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Aurra by Virtuals (AURA) מידע שוק

שווי שוק $ 82.14K$ 82.14K $ 82.14K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 82.14K$ 82.14K $ 82.14K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Aurra by Virtuals הוא $ 82.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AURA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 82.14K.