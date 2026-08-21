Aquabank bAUSD מחיר היום

מחיר Aquabank bAUSD (BAUSD) בזמן אמת היום הוא $ 0.999815, עם שינוי של 0.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BAUSD ל USD הוא $ 0.999815 לכל BAUSD.

Aquabank bAUSD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 118,537, עם היצע במחזור של 118.56K BAUSD. ב‑24 השעות האחרונות, BAUSD סחר בין $ 0.998622 (נמוך) ל $ 1.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.005, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.993179.

ביצועים לטווח קצר, BAUSD נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו +0.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 365.52K.

Aquabank bAUSD (BAUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 118.54K$ 118.54K $ 118.54K נפח (24 שעות) $ 365.52K$ 365.52K $ 365.52K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 118.54K$ 118.54K $ 118.54K אספקת מחזור 118.56K 118.56K 118.56K אספקה כוללת 118,560.542353 118,560.542353 118,560.542353

שווי השוק הנוכחי של Aquabank bAUSD הוא $ 118.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 365.52K. ההיצע במחזור של BAUSD הוא 118.56K, עם היצע כולל של 118560.542353. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 118.54K.