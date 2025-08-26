ApeScreener (APES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01340691 $ 0.01340691 $ 0.01340691 24 שעות נמוך $ 0.01630679 $ 0.01630679 $ 0.01630679 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01340691$ 0.01340691 $ 0.01340691 גבוה 24 שעות $ 0.01630679$ 0.01630679 $ 0.01630679 שיא כל הזמנים $ 0.167266$ 0.167266 $ 0.167266 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00165652$ 0.00165652 $ 0.00165652 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.32% שינוי מחיר (1D) -10.76% שינוי מחיר (7D) -6.23% שינוי מחיר (7D) -6.23%

ApeScreener (APES) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0145515. במהלך 24 השעות האחרונות, APES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01340691 לבין שיא של $ 0.01630679, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. APESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.167266, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00165652.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, APES השתנה ב -1.32% במהלך השעה האחרונה, -10.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ApeScreener (APES) מידע שוק

שווי שוק $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ApeScreener הוא $ 1.46M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של APES הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.46M.