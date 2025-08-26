Anzen USDz (USDZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.984398 $ 0.984398 $ 0.984398 24 שעות נמוך $ 0.991005 $ 0.991005 $ 0.991005 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.984398$ 0.984398 $ 0.984398 גבוה 24 שעות $ 0.991005$ 0.991005 $ 0.991005 שיא כל הזמנים $ 1.052$ 1.052 $ 1.052 המחיר הנמוך ביותר $ 0.821209$ 0.821209 $ 0.821209 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.09% שינוי מחיר (1D) -0.02% שינוי מחיר (7D) +0.09% שינוי מחיר (7D) +0.09%

Anzen USDz (USDZ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.987497. במהלך 24 השעות האחרונות, USDZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.984398 לבין שיא של $ 0.991005, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.052, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.821209.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDZ השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Anzen USDz (USDZ) מידע שוק

שווי שוק $ 120.39M$ 120.39M $ 120.39M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 120.39M$ 120.39M $ 120.39M אספקת מחזור 122.04M 122.04M 122.04M אספקה כוללת 122,043,231.1479361 122,043,231.1479361 122,043,231.1479361

שווי השוק הנוכחי של Anzen USDz הוא $ 120.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDZ הוא 122.04M, עם היצע כולל של 122043231.1479361. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 120.39M.