Anzen USDz סֵמֶל

Anzen USDz מחיר (USDZ)

1 USDZ ל USDמחיר חי:

$0.986493
$0.986493
-0.10%1D
USD
Anzen USDz (USDZ) טבלת מחירים חיה
Anzen USDz (USDZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.984398
24 שעות נמוך
24 שעות נמוך
$ 0.991005
גבוה 24 שעות
גבוה 24 שעות

$ 0.984398
$ 0.984398$ 0.984398

$ 0.991005
$ 0.991005$ 0.991005

$ 1.052
$ 1.052$ 1.052

$ 0.821209
$ 0.821209$ 0.821209

+0.09%

-0.02%

+0.09%

+0.09%

Anzen USDz (USDZ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.987497. במהלך 24 השעות האחרונות, USDZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.984398 לבין שיא של $ 0.991005, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.052, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.821209.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDZ השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Anzen USDz (USDZ) מידע שוק

$ 120.39M
$ 120.39M$ 120.39M

--
----

$ 120.39M
$ 120.39M$ 120.39M

122.04M
122.04M 122.04M

122,043,231.1479361
122,043,231.1479361 122,043,231.1479361

שווי השוק הנוכחי של Anzen USDz הוא $ 120.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDZ הוא 122.04M, עם היצע כולל של 122043231.1479361. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 120.39M.

Anzen USDz (USDZ) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Anzen USDzל USDהיה $ -0.0002742234804201.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAnzen USDz ל USDהיה . $ +0.0009214334.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAnzen USDz ל USDהיה $ +0.0031283904.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Anzen USDzל USDהיה $ -0.0046904805100342.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0002742234804201-0.02%
30 ימים$ +0.0009214334+0.09%
60 ימים$ +0.0031283904+0.32%
90 ימים$ -0.0046904805100342-0.47%

מה זהAnzen USDz (USDZ)

USDz is an RWA-backed stablecoin. The underlying assets are a portfolio of tokenized private credit assets underwritten by finance professionals with industry experience at institutions including Blackrock, UBS, Goldman Sachs, and JP Morgan.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Anzen USDz (USDZ) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Anzen USDzתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Anzen USDz (USDZ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Anzen USDz (USDZ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Anzen USDz.

בדוק את Anzen USDz תחזית המחיר עכשיו‏!

USDZ למטבעות מקומיים

Anzen USDz (USDZ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Anzen USDz (USDZ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USDZ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Anzen USDz (USDZ)

כמה שווה Anzen USDz (USDZ) היום?
החי USDZהמחיר ב USD הוא 0.987497 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USDZ ל USD?
המחיר הנוכחי של USDZ ל USD הוא $ 0.987497. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Anzen USDz?
שווי השוק של USDZ הוא $ 120.39M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USDZ?
ההיצע במחזור של USDZ הוא 122.04M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USDZ?
‏‏USDZ השיג מחיר שיא (ATH) של 1.052 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USDZ?
USDZ ‏‏רשם מחירATL של 0.821209 USD.
מהו נפח המסחר של USDZ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USDZ הוא -- USD.
האם USDZ יעלה השנה?
USDZ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USDZ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Anzen USDz (USDZ) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.