Amocucinare (AMORE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00164416 24 שעות נמוך $ 0.00181703 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.01469843 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00124895 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.62% שינוי מחיר (1D) +3.05% שינוי מחיר (7D) +14.66%

Amocucinare (AMORE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00176154. במהלך 24 השעות האחרונות, AMORE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00164416 לבין שיא של $ 0.00181703, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AMOREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01469843, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00124895.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AMORE השתנה ב +0.62% במהלך השעה האחרונה, +3.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Amocucinare (AMORE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.60M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.75M אספקת מחזור 908.05M אספקה כוללת 991,669,296.052848

שווי השוק הנוכחי של Amocucinare הוא $ 1.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AMORE הוא 908.05M, עם היצע כולל של 991669296.052848. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.75M.