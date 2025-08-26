עוד על AMORE

Amocucinare סֵמֶל

Amocucinare מחיר (AMORE)

לא רשום

1 AMORE ל USDמחיר חי:

$0.00176154
$0.00176154$0.00176154
+3.00%1D
USD
Amocucinare (AMORE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:06:32 (UTC+8)

Amocucinare (AMORE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00164416
$ 0.00164416$ 0.00164416
24 שעות נמוך
$ 0.00181703
$ 0.00181703$ 0.00181703
גבוה 24 שעות

$ 0.00164416
$ 0.00164416$ 0.00164416

$ 0.00181703
$ 0.00181703$ 0.00181703

$ 0.01469843
$ 0.01469843$ 0.01469843

$ 0.00124895
$ 0.00124895$ 0.00124895

+0.62%

+3.05%

+14.66%

+14.66%

Amocucinare (AMORE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00176154. במהלך 24 השעות האחרונות, AMORE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00164416 לבין שיא של $ 0.00181703, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AMOREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01469843, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00124895.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AMORE השתנה ב +0.62% במהלך השעה האחרונה, +3.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Amocucinare (AMORE) מידע שוק

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

--
----

$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M

908.05M
908.05M 908.05M

991,669,296.052848
991,669,296.052848 991,669,296.052848

שווי השוק הנוכחי של Amocucinare הוא $ 1.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AMORE הוא 908.05M, עם היצע כולל של 991669296.052848. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.75M.

Amocucinare (AMORE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Amocucinareל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAmocucinare ל USDהיה . $ +0.0002868238.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAmocucinare ל USDהיה $ -0.0001331977.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Amocucinareל USDהיה $ -0.001052017440054581.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+3.05%
30 ימים$ +0.0002868238+16.28%
60 ימים$ -0.0001331977-7.56%
90 ימים$ -0.001052017440054581-37.39%

מה זהAmocucinare (AMORE)

$AMORE is a token bringing together meat lovers, chefs, and grill enthusiasts around an interactive, fully customizable AI character, "Mr. Duck." This character is a virtual chef with a sharp sense of humor and masculine charm. Not only does he create recipes, but he also serves as the "face" of a platform for culinary learning, inspiration, and experimentation. Mr. Duck is a digital personality, always ready to discuss new meat trends, demonstrate recipes, and add a touch of sarcasm to culinary discussions. The mission of $AMORE is to create the world’s first community where people from different countries can virtually gather around the grill, participate in cooking, compete, and influence the development of a virtual chef, creating a global movement for delicious food.

Amocucinare (AMORE) משאב

האתר הרשמי

Amocucinareתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Amocucinare (AMORE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Amocucinare (AMORE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Amocucinare.

בדוק את Amocucinare תחזית המחיר עכשיו‏!

AMORE למטבעות מקומיים

Amocucinare (AMORE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Amocucinare (AMORE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AMORE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Amocucinare (AMORE)

כמה שווה Amocucinare (AMORE) היום?
החי AMOREהמחיר ב USD הוא 0.00176154 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AMORE ל USD?
המחיר הנוכחי של AMORE ל USD הוא $ 0.00176154. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Amocucinare?
שווי השוק של AMORE הוא $ 1.60M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AMORE?
ההיצע במחזור של AMORE הוא 908.05M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AMORE?
‏‏AMORE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01469843 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AMORE?
AMORE ‏‏רשם מחירATL של 0.00124895 USD.
מהו נפח המסחר של AMORE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AMORE הוא -- USD.
האם AMORE יעלה השנה?
AMORE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AMORE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:06:32 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.