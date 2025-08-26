עוד על AMO

AMO Coin סֵמֶל

AMO Coin מחיר (AMO)

1 AMO ל USDמחיר חי:

$0.00082543
+11.50%1D
+11.50%1D
AMO Coin (AMO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:55:20 (UTC+8)

AMO Coin (AMO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00071534
$ 0.00071534$ 0.00071534
24 שעות נמוך
$ 0.00082914
$ 0.00082914$ 0.00082914
גבוה 24 שעות

$ 0.00071534
$ 0.00071534$ 0.00071534

$ 0.00082914
$ 0.00082914$ 0.00082914

$ 0.01594326
$ 0.01594326$ 0.01594326

$ 0.00009585
$ 0.00009585$ 0.00009585

+6.12%

+11.05%

+0.34%

+0.34%

AMO Coin (AMO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00082314. במהלך 24 השעות האחרונות, AMO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00071534 לבין שיא של $ 0.00082914, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AMOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01594326, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00009585.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AMO השתנה ב +6.12% במהלך השעה האחרונה, +11.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AMO Coin (AMO) מידע שוק

$ 17.36M
$ 17.36M$ 17.36M

--
----

$ 17.36M
$ 17.36M$ 17.36M

21.20B
21.20B 21.20B

21,200,000,000.0
21,200,000,000.0 21,200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AMO Coin הוא $ 17.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AMO הוא 21.20B, עם היצע כולל של 21200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.36M.

AMO Coin (AMO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של AMO Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAMO Coin ל USDהיה . $ -0.0001102084.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAMO Coin ל USDהיה $ +0.0001985274.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AMO Coinל USDהיה $ +0.0001511616606392064.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+11.05%
30 ימים$ -0.0001102084-13.38%
60 ימים$ +0.0001985274+24.12%
90 ימים$ +0.0001511616606392064+22.50%

מה זהAMO Coin (AMO)

AMO is a blockchain infrastructure for the efficient exchange and sharing of all CAR DATA powering the next generation of automobiles. For car users, manufacturers, and relevant service providers, this means that data will no longer be under the centralized control of specific companies, but rather become public assets that allow for valuable services to be made available.

AMO Coin (AMO) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

AMO Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AMO Coin (AMO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AMO Coin (AMO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AMO Coin.

בדוק את AMO Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

AMO למטבעות מקומיים

AMO Coin (AMO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AMO Coin (AMO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AMO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על AMO Coin (AMO)

כמה שווה AMO Coin (AMO) היום?
החי AMOהמחיר ב USD הוא 0.00082314 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AMO ל USD?
המחיר הנוכחי של AMO ל USD הוא $ 0.00082314. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AMO Coin?
שווי השוק של AMO הוא $ 17.36M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AMO?
ההיצע במחזור של AMO הוא 21.20B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AMO?
‏‏AMO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01594326 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AMO?
AMO ‏‏רשם מחירATL של 0.00009585 USD.
מהו נפח המסחר של AMO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AMO הוא -- USD.
האם AMO יעלה השנה?
AMO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AMO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:55:20 (UTC+8)

AMO Coin (AMO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

