AMO Coin (AMO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00071534 גבוה 24 שעות $ 0.00082914 שיא כל הזמנים $ 0.01594326 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00009585 שינוי מחיר (שעה אחת) +6.12% שינוי מחיר (1D) +11.05% שינוי מחיר (7D) +0.34%

AMO Coin (AMO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00082314. במהלך 24 השעות האחרונות, AMO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00071534 לבין שיא של $ 0.00082914, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AMOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01594326, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00009585.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AMO השתנה ב +6.12% במהלך השעה האחרונה, +11.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AMO Coin (AMO) מידע שוק

שווי שוק $ 17.36M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.36M אספקת מחזור 21.20B אספקה כוללת 21,200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AMO Coin הוא $ 17.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AMO הוא 21.20B, עם היצע כולל של 21200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.36M.