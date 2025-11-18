Alvey Chain מחיר היום

מחיר Alvey Chain (WALV) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 3.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WALV ל USD הוא -- לכל WALV.

Alvey Chain כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,361.22, עם היצע במחזור של 116.77M WALV. ב‑24 השעות האחרונות, WALV סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.18533, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, WALV נע ב +0.29% בשעה האחרונה ו -13.95% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Alvey Chain (WALV) מידע שוק

שווי שוק $ 7.36K$ 7.36K $ 7.36K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.60K$ 9.60K $ 9.60K אספקת מחזור 116.77M 116.77M 116.77M אספקה כוללת 152,312,732.0 152,312,732.0 152,312,732.0

