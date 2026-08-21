Aftermath Staked SUI מחיר היום

מחיר Aftermath Staked SUI (AFSUI) בזמן אמת היום הוא $ 0.796594, עם שינוי של 5.83% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AFSUI ל USD הוא $ 0.796594 לכל AFSUI.

Aftermath Staked SUI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,358,763, עם היצע במחזור של 2.96M AFSUI. ב‑24 השעות האחרונות, AFSUI סחר בין $ 0.743565 (נמוך) ל $ 0.807257 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 11,460.33, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00177634.

ביצועים לטווח קצר, AFSUI נע ב -0.33% בשעה האחרונה ו +8.46% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 63.45K.

Aftermath Staked SUI (AFSUI) מידע שוק

שווי שוק $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M נפח (24 שעות) $ 63.45K$ 63.45K $ 63.45K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M אספקת מחזור 2.96M 2.96M 2.96M אספקה כוללת 2,957,999.377678097 2,957,999.377678097 2,957,999.377678097

שווי השוק הנוכחי של Aftermath Staked SUI הוא $ 2.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 63.45K. ההיצע במחזור של AFSUI הוא 2.96M, עם היצע כולל של 2957999.377678097. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.36M.