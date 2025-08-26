עוד על YUSD

Aegis YUSD מחיר (YUSD)

1 YUSD ל USDמחיר חי:

$1
$1
0.00%1D
Aegis YUSD (YUSD) טבלת מחירים חיה
Aegis YUSD (YUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

Aegis YUSD (YUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $1. במהלך 24 השעות האחרונות, YUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.999666 לבין שיא של $ 1.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.009, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.960034.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YUSD השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aegis YUSD (YUSD) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Aegis YUSD הוא $ 30.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YUSD הוא 30.02M, עם היצע כולל של 30023170.29932906. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.02M.

Aegis YUSD (YUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Aegis YUSDל USDהיה $ -0.000299276351488.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAegis YUSD ל USDהיה . $ +0.0024935000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAegis YUSD ל USDהיה $ +0.0002955000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Aegis YUSDל USDהיה $ +0.000645058397015.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000299276351488-0.02%
30 ימים$ +0.0024935000+0.25%
60 ימים$ +0.0002955000+0.03%
90 ימים$ +0.000645058397015+0.06%

מה זהAegis YUSD (YUSD)

Aegis YUSD is a decentralized, Bitcoin-backed stablecoin designed to maintain a 1:1 peg to the US dollar while generating yield for its holders. YUSD is backed 1:1 by Bitcoin reserves held in custodial vaults and secured through smart contracts. The Aegis protocol employs a delta-neutral hedging strategy, where Bitcoin-margined perpetual contracts counterbalance BTC price fluctuations. This ensures that the value of YUSD remains stable at $1, independent of market volatility.

Aegis YUSD (YUSD) משאב

Aegis YUSDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Aegis YUSD (YUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aegis YUSD (YUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aegis YUSD.

Aegis YUSD (YUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aegis YUSD (YUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Aegis YUSD (YUSD)

כמה שווה Aegis YUSD (YUSD) היום?
החי YUSDהמחיר ב USD הוא 1.0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של YUSD ל USD הוא $ 1.0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aegis YUSD?
שווי השוק של YUSD הוא $ 30.02M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YUSD?
ההיצע במחזור של YUSD הוא 30.02M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YUSD?
‏‏YUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.009 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YUSD?
YUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.960034 USD.
מהו נפח המסחר של YUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YUSD הוא -- USD.
האם YUSD יעלה השנה?
YUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

