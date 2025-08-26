Aegis YUSD (YUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.999666 24 שעות נמוך $ 1.0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 1.009 המחיר הנמוך ביותר $ 0.960034 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -0.02% שינוי מחיר (7D) -0.07%

Aegis YUSD (YUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $1. במהלך 24 השעות האחרונות, YUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.999666 לבין שיא של $ 1.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.009, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.960034.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YUSD השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aegis YUSD (YUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 30.02M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.02M אספקת מחזור 30.02M אספקה כוללת 30,023,170.29932906

שווי השוק הנוכחי של Aegis YUSD הוא $ 30.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YUSD הוא 30.02M, עם היצע כולל של 30023170.29932906. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.02M.