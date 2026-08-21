Aave v3 LUSD מחיר היום

מחיר Aave v3 LUSD (ALUSD) בזמן אמת היום הוא $ 1.01, עם שינוי של 0.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ALUSD ל USD הוא $ 1.01 לכל ALUSD.

Aave v3 LUSD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,135,249, עם היצע במחזור של 2.11M ALUSD. ב‑24 השעות האחרונות, ALUSD סחר בין $ 1.008 (נמוך) ל $ 1.01 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.037, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.985798.

ביצועים לטווח קצר, ALUSD נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +0.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Aave v3 LUSD (ALUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M אספקת מחזור 2.11M 2.11M 2.11M אספקה כוללת 2,114,025.061351828 2,114,025.061351828 2,114,025.061351828

שווי השוק הנוכחי של Aave v3 LUSD הוא $ 2.14M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של ALUSD הוא 2.11M, עם היצע כולל של 2114025.061351828. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.14M.