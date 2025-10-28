قیمت لحظه‌ ای ZARO Coin امروز برابر است با 0.00103146 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ZARO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ZARO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای ZARO Coin امروز برابر است با 0.00103146 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ZARO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ZARO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت ZARO Coin (ZARO)

قیمت لحظه‌ ای 1 ZARO به USD:

$0.00103146
$0.00103146$0.00103146
-3.60%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند.
نمودار قیمت لحظه ای ZARO Coin (ZARO)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:23:03 (UTC+8)

اطلاعات قیمت ZARO Coin (ZARO) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00102932
$ 0.00102932$ 0.00102932
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00107724
$ 0.00107724$ 0.00107724
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00102932
$ 0.00102932$ 0.00102932

$ 0.00107724
$ 0.00107724$ 0.00107724

$ 0.00144053
$ 0.00144053$ 0.00144053

$ 0
$ 0$ 0

-0.11%

-3.60%

+6.25%

+6.25%

قیمت لحظه‌ ای ZARO Coin (ZARO) برابر است با $0.00103146. در 24 ساعت گذشته، ZARO در بازه قیمتی حداقل $ 0.00102932 تا حداکثر $ 0.00107724 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ZARO برابر با $ 0.00144053 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ZARO در یک ساعت گذشته -0.11%، در 24 ساعت گذشته -3.60% و در 7 روز گذشته +6.25% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار ZARO Coin (ZARO)

$ 727.05K
$ 727.05K$ 727.05K

--
----

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

704.87M
704.87M 704.87M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی ZARO Coin برابر است با $ 727.05K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ZARO برابر است با 704.87M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.03M است.

تاریخچه قیمت ZARO Coin (ZARO) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت ZARO Coin به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت ZARO Coin به USD به میزان $ +0.0002438286 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت ZARO Coin به USD به میزان $ -0.0000715738 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت ZARO Coin به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-3.60%
30 روز$ +0.0002438286+23.64%
60 روز$ -0.0000715738-6.93%
90 روز$ 0--

ZARO CoinZARO چیست

ZARO is a community-driven ERC-20 meme token launched in June 2025 on Ethereum. It was created with no presale, no team allocation, and no VC funding, with all launch steps transparently executed and documented on-chain. The contract has been renounced, and the initial liquidity pool was permanently locked on Uniswap V2.

Beyond the token, ZARO anchors the ZaroVerse — a decentralized cultural brand and creative ecosystem built around the ZARO mascot. The project combines blockchain transparency with meme-powered storytelling, community remix culture, and long-term expansion into media, art, games, and merchandise.

ZaroVerse Ltd. (BVI) manages the mascot’s intellectual property and coordinates brand development, while the open community drives memes, content, and collaborations. With its emphasis on clean tokenomics, cultural creativity, and transparency, ZARO positions itself as more than a meme coin — a foundation for decentralized internet culture.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت ZARO Coin (USD)

ارزش ZARO Coin (ZARO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ZARO Coin (ZARO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ZARO Coin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت ZARO Coin را بررسی کنید!

ZARO به ارزهای محلی

توکنومیکس ZARO Coin (ZARO)

درک، توکنومیکس ZARO Coin (ZARO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ZARO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ZARO Coin (ZARO)

امروز ZARO Coin (ZARO) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ZARO به واحد USD برابر است با 0.00103146 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ZARO نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ZARO نسبت به USD برابر است با $ 0.00103146. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار ZARO Coin چقدر است؟
ارزش بازار ZARO برابر است با $ 727.05K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ZARO چقدر است؟
عرضه در گردش ZARO برابر است با 704.87M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ZARO چقدر بوده است؟
ZARO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00144053 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ZARO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ZARO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات ZARO چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ZARO برابر است با -- USD.
آیا ZARO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ZARO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ZARO مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به ZARO Coin (ZARO)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

