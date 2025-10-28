ZARO CoinZARO چیست

ZARO is a community-driven ERC-20 meme token launched in June 2025 on Ethereum. It was created with no presale, no team allocation, and no VC funding, with all launch steps transparently executed and documented on-chain. The contract has been renounced, and the initial liquidity pool was permanently locked on Uniswap V2. Beyond the token, ZARO anchors the ZaroVerse — a decentralized cultural brand and creative ecosystem built around the ZARO mascot. The project combines blockchain transparency with meme-powered storytelling, community remix culture, and long-term expansion into media, art, games, and merchandise. ZaroVerse Ltd. (BVI) manages the mascot’s intellectual property and coordinates brand development, while the open community drives memes, content, and collaborations. With its emphasis on clean tokenomics, cultural creativity, and transparency, ZARO positions itself as more than a meme coin — a foundation for decentralized internet culture. ZARO is a community-driven ERC-20 meme token launched in June 2025 on Ethereum. It was created with no presale, no team allocation, and no VC funding, with all launch steps transparently executed and documented on-chain. The contract has been renounced, and the initial liquidity pool was permanently locked on Uniswap V2. Beyond the token, ZARO anchors the ZaroVerse — a decentralized cultural brand and creative ecosystem built around the ZARO mascot. The project combines blockchain transparency with meme-powered storytelling, community remix culture, and long-term expansion into media, art, games, and merchandise. ZaroVerse Ltd. (BVI) manages the mascot’s intellectual property and coordinates brand development, while the open community drives memes, content, and collaborations. With its emphasis on clean tokenomics, cultural creativity, and transparency, ZARO positions itself as more than a meme coin — a foundation for decentralized internet culture.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت ZARO Coin (USD)

ارزش ZARO Coin (ZARO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ZARO Coin (ZARO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ZARO Coin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت ZARO Coin را بررسی کنید!

ZARO به ارزهای محلی

توکنومیکس ZARO Coin (ZARO)

درک، توکنومیکس ZARO Coin (ZARO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ZARO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ZARO Coin (ZARO) امروز ZARO Coin (ZARO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ZARO به واحد USD برابر است با 0.00103146 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ZARO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00103146 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ZARO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار ZARO Coin چقدر است؟ ارزش بازار ZARO برابر است با $ 727.05K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ZARO چقدر است؟ عرضه در گردش ZARO برابر است با 704.87M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ZARO چقدر بوده است؟ ZARO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00144053 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ZARO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ZARO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات ZARO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ZARO برابر است با -- USD . آیا ZARO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ZARO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ZARO مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به ZARO Coin (ZARO)