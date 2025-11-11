اقتصاد توکنی ZARO Coin (ZARO)

با بینش‌ های کلیدی در مورد ZARO Coin (ZARO)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 17:38:07 (UTC+8)
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت ZARO Coin (ZARO)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت ZARO Coin (ZARO)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 720.38K
$ 720.38K
کل عرضه:
$ 1.00B
$ 1.00B
منبع تغذیه در گردش:
$ 704.87M
$ 704.87M
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 1.02M
$ 1.02M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.00162395
$ 0.00162395
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0.00025487
$ 0.00025487
قیمت فعلی:
$ 0.00104879
$ 0.00104879

اطلاعات ZARO Coin (ZARO).

ZARO is a community-driven ERC-20 meme token launched in June 2025 on Ethereum. It was created with no presale, no team allocation, and no VC funding, with all launch steps transparently executed and documented on-chain. The contract has been renounced, and the initial liquidity pool was permanently locked on Uniswap V2.

Beyond the token, ZARO anchors the ZaroVerse — a decentralized cultural brand and creative ecosystem built around the ZARO mascot. The project combines blockchain transparency with meme-powered storytelling, community remix culture, and long-term expansion into media, art, games, and merchandise.

ZaroVerse Ltd. (BVI) manages the mascot’s intellectual property and coordinates brand development, while the open community drives memes, content, and collaborations. With its emphasis on clean tokenomics, cultural creativity, and transparency, ZARO positions itself as more than a meme coin — a foundation for decentralized internet culture.

وب‌ سایت رسمی:
https://www.zarocoin.xyz
وایت پیپر
https://github.com/zarocoin/zarocoin/tree/main/docs/whitepaper

توکنومیکس ZARO Coin (ZARO): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی ZARO Coin (ZARO) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های ZARO که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های ZARO که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی ZARO را درک کردید، قیمت زنده توکن ZARO را بررسی کنید!

پیش‌ بینی قیمت ZARO

می‌خواهید بدانید که ZARO به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت ZARO ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟

