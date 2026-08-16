قیمت امروز Wrapped Zano

قیمت لحظه‌ ای Wrapped Zano (WZANO) در حال حاضر برابر با $ 8.54 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.29% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WZANO به USD برابر با $ 8.54 برای هر WZANO می‌ باشد.

توکن Wrapped Zano در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 330,118 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 38.67K WZANO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WZANO در بازه‌ ای بین $ 8.54 (حداقل) و $ 8.65 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 14.8 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 5.27 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WZANO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.59% و در هفت روز اخیر به میزان +1.24% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 148.92 رسیده است.

اطلاعات بازار Wrapped Zano (WZANO)

ارزش بازار $ 330.12K$ 330.12K $ 330.12K حجم (24 ساعته) $ 148.92$ 148.92 $ 148.92 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 8.54M$ 8.54M $ 8.54M سرمایه در گردش 38.67K 38.67K 38.67K عرضه کل 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

ارزش بازار فعلی Wrapped Zano برابر است با $ 330.12K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 148.92. عرضه در گردش WZANO برابر است با 38.67K، و عرضه کل آن 1000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 8.54M است.