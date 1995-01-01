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برترین توکن‌ های اکوسیستم Mantle بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Mantle را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.92M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.554
-0.16%
+6.85%
+15.26%
$ 6.28B
$ 90.67K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
0.00%
+0.01%
$ 4.49B
$ 248.79K
4
USD1
USD1
USD1
$ 1
0.00%
0.00%
-0.06%
$ 4.39B
$ 1.22M
5
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998843
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 52.92M
6
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.07M
7
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.4345
+0.09%
-1.83%
+2.40%
$ 1.44B
$ 142.17K
8
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.41B
$ 4.00M
9
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,022.97
+0.04%
+0.00%
-1.91%
$ 863.75M
$ 21.56K
10
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08446
-0.01%
+0.87%
-3.45%
$ 783.37M
$ 1.60M
11
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 62,672
+0.05%
+0.00%
-3.77%
$ 530.11M
$ 46.43
12
Mantle Staked Ether
Mantle Staked Ether
METH
$ 2,062.82
+0.02%
+0.00%
-1.86%
$ 446.78M
$ 386.34K
13
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 62,966
+0.01%
+0.00%
-2.91%
$ 409.55M
$ 8.08K
14
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 62,694
+0.05%
+0.00%
-2.87%
$ 187.02M
$ 613.66
15
$ 225.35
+0.17%
+0.10%
-0.03%
$ 147.52M
$ 290.57
16
$ 348.95
-0.16%
+0.18%
-2.64%
$ 134.73M
$ 162.39
17
$ 342.65
-0.19%
+0.18%
+3.71%
$ 133.67M
$ 162.50
18
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1449
+0.21%
+1.48%
+6.73%
$ 95.44M
$ 378.36K
19
$ 593.43
+0.13%
+0.15%
-0.15%
$ 84.65M
$ 94.46
20
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 62,811
0.00%
-0.01%
-3.14%
$ 61.84M
$ 71.71
21
$ 263.78
+0.05%
+0.31%
-3.40%
$ 59.34M
$ 216.48
22
Billions
Billions
BILL
$ 0.02121
-0.14%
-1.39%
-15.02%
$ 51.50M
$ 4.88M
23
Mantle Restaked ETH
Mantle Restaked ETH
CMETH
$ 2,059.34
+0.02%
-0.00%
-2.02%
$ 32.33M
$ 32.00K
24
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01073
+0.19%
+3.08%
-9.32%
$ 20.21M
$ 5.33M
25
OpenGradient
OpenGradient
OPG
$ 0.09656
-0.14%
+6.29%
-0.37%
$ 18.46M
$ 767.91K
26
JOE
JOE
JOE
$ 0.02896
+1.05%
+4.44%
-3.21%
$ 13.24M
$ 2.06M
27
HeyElsa
HeyElsa
ELSA
$ 0.04688
+0.28%
+0.26%
-18.29%
$ 12.01M
$ 1.80M
28
DeBox
DeBox
BOX
$ 0.02302908
0.00%
+0.01%
+3.95%
$ 11.70M
$ 44.25K
29
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,960.25
+0.07%
+0.00%
-1.91%
$ 7.49M
$ 0.27
30
Microsoft xStock
Microsoft xStock
MSFTX
$ 497.17
+0.51%
0.00%
-0.44%
$ 7.24M
$ 23.72K
31
$ 139.6
-0.06%
-0.75%
+2.84%
$ 6.81M
$ 447.82
32
Wrapped Mantle
Wrapped Mantle
WMNT
$ 0.434026
+0.02%
-0.01%
+2.28%
$ 6.03M
$ 61.51K
33
Scor
Scor
SCOR
$ 0.01261095
0.00%
-0.01%
-2.69%
$ 5.66M
$ 3.24K
34
Puff The Dragon
Puff The Dragon
PUFF
$ 0.00526627
+0.40%
+0.07%
-20.45%
$ 4.68M
$ 899.44
35
Fantom Bomb
Fantom Bomb
FBOMB
$ 0.01127635
+0.10%
+0.01%
-2.60%
$ 4.23M
$ 18.30K
36
VOOI
VOOI
VOOI
$ 0.008259
-0.29%
-0.65%
-9.49%
$ 2.60M
$ 6.35M
37
Broadcom xStock
Broadcom xStock
AVGOX
$ 397.35
-0.03%
+0.00%
-7.12%
$ 2.49M
$ 20.01K
38
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 1.003
+1.10%
+0.01%
+0.55%
$ 2.48M
$ 429.84K
39
$ 306.94
-0.07%
-0.19%
-2.00%
$ 1.85M
$ 178.52
40
Tarot
Tarot
TAROT
$ 0.02579506
+0.10%
-0.00%
-2.30%
$ 1.75M
$ 156.55
41
Berkshire Hathaway xStock
Berkshire Hathaway xStock
BRK.BX
$ 504.14
+0.49%
-0.00%
-3.61%
$ 1.60M
$ 16.32K
42
MOE
MOE
MOE
$ 0.0069211
+0.04%
-0.02%
-3.20%
$ 1.25M
$ 243.45
43
Chevron xStock
Chevron xStock
CVXX
$ 200.89
0.00%
-0.01%
-3.77%
$ 1.18M
$ 396.08
44
Eli Lilly xStock
Eli Lilly xStock
LLYX
$ 1,175.64
0.00%
0.00%
-1.56%
$ 881.53K
$ 11.30K
45
Exxon Mobil xStock
Exxon Mobil xStock
XOMX
$ 160.05
+0.01%
-0.00%
+4.11%
$ 772.79K
$ 59.77
46
iZUMi Finance
iZUMi Finance
IZI
$ 0.00067644
0.00%
-0.02%
-6.12%
$ 532.63K
$ 2.49K
47
Visa xStock
Visa xStock
VX
$ 369.97
+0.01%
+0.02%
-1.91%
$ 480.30K
$ 31.14
48
Wrapped NVIDIA xStock
Wrapped NVIDIA xStock
WNVDAX
$ 224.99
0.00%
-0.00%
-0.21%
$ 433.21K
$ 1.43M
49
UnitedHealth xStock
UnitedHealth xStock
UNHX
$ 410.06
0.00%
0.00%
-0.99%
$ 432.39K
$ 9.86K
50
JPMorgan Chase xStock
JPMorgan Chase xStock
JPMX
$ 365.19
0.00%
+0.00%
+2.17%
$ 383.31K
$ 10.82

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Mantle چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Mantle به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 65 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $103.25B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Mantle چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Mantle که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LINK با ثبت تغییر قیمتی 6.85% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Mantle در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 65 توکن از دسته اکوسیستم Mantle را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Mantle می‌توان به USDC, LINK, USDE اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Mantle چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Mantle در حال حاضر حدود $103.25B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Mantle، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.