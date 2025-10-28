قیمت لحظه‌ ای Vouch Staked PLS امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت VPLS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت VPLS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Vouch Staked PLS امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت VPLS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت VPLS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Vouch Staked PLS

قیمت Vouch Staked PLS (VPLS)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 VPLS به USD:

--
----
+4.20%1D
mexc
USD
نمودار قیمت لحظه ای Vouch Staked PLS (VPLS)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:17:25 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Vouch Staked PLS (VPLS) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.19%

+4.25%

+14.62%

+14.62%

قیمت لحظه‌ ای Vouch Staked PLS (VPLS) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، VPLS در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته VPLS برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، VPLS در یک ساعت گذشته -2.19%، در 24 ساعت گذشته +4.25% و در 7 روز گذشته +14.62% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Vouch Staked PLS (VPLS)

$ 4.55M
$ 4.55M$ 4.55M

--
----

$ 4.55M
$ 4.55M$ 4.55M

114.99B
114.99B 114.99B

114,993,582,858.8076
114,993,582,858.8076 114,993,582,858.8076

ارزش بازار فعلی Vouch Staked PLS برابر است با $ 4.55M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش VPLS برابر است با 114.99B، و عرضه کل آن 114993582858.8076 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.55M است.

تاریخچه قیمت Vouch Staked PLS (VPLS) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Vouch Staked PLS به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Vouch Staked PLS به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Vouch Staked PLS به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Vouch Staked PLS به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+4.25%
30 روز$ 0+7.25%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Vouch Staked PLSVPLS چیست

Vouch is a liquid staking protocol on the Pulsechain network. It enables PLS holders to gain trustless yield on their PLS.

PLS staked in the Vouch ecosystem is used to run validators and gain rewards. People who stake their PLS, in the Vouch app, are given the liquid staking token vPLS.

The price of vPLS originally started as the same price as PLS but constantly increases over time to include the yield gained from the validator efforts. The yield is delivered in the form of an increased vPLS token value relative to PLS.

The standard block rewards are paid to the PLS stakers and people providing the validators in the system. The priority fees, which are earned when a validator is selected to process a block, go into the Vouch ecosystem as revenue.

There are two sources of revenue in the Vouch ecosystem. The first is the priority fees from the validators. The second source of the revenue comes from a buy/sell fee on the Vouch token. All of this revenue goes into the Vouch ecosystem and is distributed to system participants.

A percentage of this revenue, plus the regular validator rewards, are paid back to the holders of vPLS. Thus constantly increasing the value of vPLS. This percentage will generally vary between 10-20%. The percentage at Vouch token launch was 24%.

vPLS does not have a fixed supply. When PLS is staked in the system, vPLS is minted in response. Therefore its supply constantly varies depending on the amount of PLS staked in the Vouch staking app.

vPLS is held privately in stakers wallets. You retain self-custody of your PLS in the form of vPLS that can be redeemed through the Vouch app. The redemption time can vary, depending on the amount being redeemed. Smaller amounts are generally instant. Large amounts can take 3-5 days to bring validators offline and unlock PLS.

There is a PLS/vPLS pair on PLSX where you can instantly swap your vPLS to PLS rather than redeeming through the Vouch app.

The Vouch liquid staking protocol launched in October of 2024 and has run flawlessly since. The staking protocol was launched in collaboration with the StaFi team, utilising their open-source liquid staking protocol that had been running, exploit free, for over four years.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Vouch Staked PLS (VPLS)

امروز Vouch Staked PLS (VPLS) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای VPLS به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی VPLS نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی VPLS نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Vouch Staked PLS چقدر است؟
ارزش بازار VPLS برابر است با $ 4.55M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش VPLS چقدر است؟
عرضه در گردش VPLS برابر است با 114.99B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت VPLS چقدر بوده است؟
VPLS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت VPLS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
VPLS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات VPLS چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VPLS برابر است با -- USD.
آیا VPLS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد VPLS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VPLS مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:17:25 (UTC+8)

