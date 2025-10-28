قیمت Vouch Staked PLS (VPLS)
قیمت لحظه ای Vouch Staked PLS (VPLS) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، VPLS در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته VPLS برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، VPLS در یک ساعت گذشته -2.19%، در 24 ساعت گذشته +4.25% و در 7 روز گذشته +14.62% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Vouch Staked PLS برابر است با $ 4.55M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش VPLS برابر است با 114.99B، و عرضه کل آن 114993582858.8076 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 4.55M است.
امروز، تغییر قیمت Vouch Staked PLS به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Vouch Staked PLS به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Vouch Staked PLS به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Vouch Staked PLS به USD به میزان $ 0 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|+4.25%
|30 روز
|$ 0
|+7.25%
|60 روز
|$ 0
|--
|90 روز
|$ 0
|--
Vouch is a liquid staking protocol on the Pulsechain network. It enables PLS holders to gain trustless yield on their PLS.
PLS staked in the Vouch ecosystem is used to run validators and gain rewards. People who stake their PLS, in the Vouch app, are given the liquid staking token vPLS.
The price of vPLS originally started as the same price as PLS but constantly increases over time to include the yield gained from the validator efforts. The yield is delivered in the form of an increased vPLS token value relative to PLS.
The standard block rewards are paid to the PLS stakers and people providing the validators in the system. The priority fees, which are earned when a validator is selected to process a block, go into the Vouch ecosystem as revenue.
There are two sources of revenue in the Vouch ecosystem. The first is the priority fees from the validators. The second source of the revenue comes from a buy/sell fee on the Vouch token. All of this revenue goes into the Vouch ecosystem and is distributed to system participants.
A percentage of this revenue, plus the regular validator rewards, are paid back to the holders of vPLS. Thus constantly increasing the value of vPLS. This percentage will generally vary between 10-20%. The percentage at Vouch token launch was 24%.
vPLS does not have a fixed supply. When PLS is staked in the system, vPLS is minted in response. Therefore its supply constantly varies depending on the amount of PLS staked in the Vouch staking app.
vPLS is held privately in stakers wallets. You retain self-custody of your PLS in the form of vPLS that can be redeemed through the Vouch app. The redemption time can vary, depending on the amount being redeemed. Smaller amounts are generally instant. Large amounts can take 3-5 days to bring validators offline and unlock PLS.
There is a PLS/vPLS pair on PLSX where you can instantly swap your vPLS to PLS rather than redeeming through the Vouch app.
The Vouch liquid staking protocol launched in October of 2024 and has run flawlessly since. The staking protocol was launched in collaboration with the StaFi team, utilising their open-source liquid staking protocol that had been running, exploit free, for over four years.
