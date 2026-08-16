قیمت امروز Visa xStock

قیمت لحظه‌ ای Visa xStock (VX) در حال حاضر برابر با $ 369.96 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.75% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VX به USD برابر با $ 369.96 برای هر VX می‌ باشد.

توکن Visa xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 480,296 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.30K VX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VX در بازه‌ ای بین $ 362.54 (حداقل) و $ 369.98 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 437.23 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 279.95 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.93% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 31.14 رسیده است.

اطلاعات بازار Visa xStock (VX)

ارزش بازار $ 480.30K$ 480.30K $ 480.30K حجم (24 ساعته) $ 31.14$ 31.14 $ 31.14 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 97.92M$ 97.92M $ 97.92M سرمایه در گردش 1.30K 1.30K 1.30K عرضه کل 264,677.8184186538 264,677.8184186538 264,677.8184186538

ارزش بازار فعلی Visa xStock برابر است با $ 480.30K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 31.14. عرضه در گردش VX برابر است با 1.30K، و عرضه کل آن 264677.8184186538 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 97.92M است.