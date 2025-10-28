قیمت لحظه‌ ای VERRA DNA امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت VDNA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت VDNA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای VERRA DNA امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت VDNA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت VDNA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره VDNA

اطلاعات قیمت VDNA

وب‌سایت رسمی VDNA

توکنومیکس VDNA

پیش‌بینی قیمت VDNA

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو VERRA DNA

قیمت VERRA DNA (VDNA)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 VDNA به USD:

$0.00025774
$0.00025774$0.00025774
-11.30%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای VERRA DNA (VDNA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:17:59 (UTC+8)

اطلاعات قیمت VERRA DNA (VDNA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01760951
$ 0.01760951$ 0.01760951

$ 0
$ 0$ 0

+0.17%

-11.36%

+1.08%

+1.08%

قیمت لحظه‌ ای VERRA DNA (VDNA) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، VDNA در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته VDNA برابر با $ 0.01760951 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، VDNA در یک ساعت گذشته +0.17%، در 24 ساعت گذشته -11.36% و در 7 روز گذشته +1.08% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار VERRA DNA (VDNA)

$ 255.07K
$ 255.07K$ 255.07K

--
----

$ 255.07K
$ 255.07K$ 255.07K

989.98M
989.98M 989.98M

989,983,463.7596511
989,983,463.7596511 989,983,463.7596511

ارزش بازار فعلی VERRA DNA برابر است با $ 255.07K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش VDNA برابر است با 989.98M، و عرضه کل آن 989983463.7596511 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 255.07K است.

تاریخچه قیمت VERRA DNA (VDNA) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت VERRA DNA به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت VERRA DNA به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت VERRA DNA به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت VERRA DNA به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-11.36%
30 روز$ 0-64.89%
60 روز$ 0-90.88%
90 روز$ 0--

VERRA DNAVDNA چیست

VERRA DNA ECONOMIC ECOSYSTEM (VDNA)

Pioneering the World’s First Carbon Emission Token and Sustainable ESG Platform

We issued the world’s first carbon emission token and built the VERRA DNA Economic Ecosystem (VDNA) to advance the United Nations Sustainable Development Goals and reshape how the world tackles climate change.

The VDNA platform is a comprehensive solution for managing and supervising ESG (Environmental, Social, and Governance) performance across companies and institutions globally. By recording carbon credits as NFTs, VDNA ensures transparent, secure, and verifiable tracking. These credits are issued as STO-type VDNA tokens, unlocking global trading on the international carbon credit market and the world’s top 10 virtual currency exchanges. VDNA makes clean energy accessible to everyone. Through the VDNA Wallet’s PowerBuilds payment system, anyone can seamlessly purchase and use clean energy. Carbon credits produced can be reissued as VDNA tokens, which can then be used directly for clean energy payments—creating a closed-loop system that supports the transition to a low-carbon future.

As an innovative solution for the energy transformation humanity must embrace, VDNA provides a fully integrated system to accelerate the adoption of clean energy technologies in the global power plant market. Our platform rigorously tracks, assesses, and records all carbon emissions and the corresponding carbon credits generated, ensuring transparent, proportional, and accountable environmental impact management.

We are committed to expanding this ecosystem and driving a cleaner, more sustainable, and equitable future for all.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع VERRA DNA (VDNA)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت VERRA DNA (USD)

ارزش VERRA DNA (VDNA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از VERRA DNA (VDNA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت VERRA DNA را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت VERRA DNA را بررسی کنید!

VDNA به ارزهای محلی

توکنومیکس VERRA DNA (VDNA)

درک، توکنومیکس VERRA DNA (VDNA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VDNA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره VERRA DNA (VDNA)

امروز VERRA DNA (VDNA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای VDNA به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی VDNA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی VDNA نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار VERRA DNA چقدر است؟
ارزش بازار VDNA برابر است با $ 255.07K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش VDNA چقدر است؟
عرضه در گردش VDNA برابر است با 989.98M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت VDNA چقدر بوده است؟
VDNA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01760951 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت VDNA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
VDNA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات VDNA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VDNA برابر است با -- USD.
آیا VDNA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد VDNA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VDNA مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:17:59 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به VERRA DNA (VDNA)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,800.00
$113,800.00$113,800.00

-1.01%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,090.32
$4,090.32$4,090.32

-1.98%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05602
$0.05602$0.05602

+0.55%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.12
$200.12$200.12

0.00%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.3000
$4.3000$4.3000

-17.08%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,090.32
$4,090.32$4,090.32

-1.98%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,800.00
$113,800.00$113,800.00

-1.01%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.12
$200.12$200.12

0.00%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6255
$2.6255$2.6255

-1.34%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,136.87
$1,136.87$1,136.87

-0.59%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001106
$0.001106$0.001106

+84.33%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001482
$0.0000000000000001482$0.0000000000000001482

+1,259.63%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1663
$0.1663$0.1663

+232.60%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04468
$0.04468$0.04468

+123.40%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03667
$0.03667$0.03667

+96.93%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01878
$0.01878$0.01878

+87.80%