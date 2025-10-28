VERRA DNAVDNA چیست

VERRA DNA ECONOMIC ECOSYSTEM (VDNA) Pioneering the World’s First Carbon Emission Token and Sustainable ESG Platform We issued the world’s first carbon emission token and built the VERRA DNA Economic Ecosystem (VDNA) to advance the United Nations Sustainable Development Goals and reshape how the world tackles climate change. The VDNA platform is a comprehensive solution for managing and supervising ESG (Environmental, Social, and Governance) performance across companies and institutions globally. By recording carbon credits as NFTs, VDNA ensures transparent, secure, and verifiable tracking. These credits are issued as STO-type VDNA tokens, unlocking global trading on the international carbon credit market and the world’s top 10 virtual currency exchanges. VDNA makes clean energy accessible to everyone. Through the VDNA Wallet’s PowerBuilds payment system, anyone can seamlessly purchase and use clean energy. Carbon credits produced can be reissued as VDNA tokens, which can then be used directly for clean energy payments—creating a closed-loop system that supports the transition to a low-carbon future. As an innovative solution for the energy transformation humanity must embrace, VDNA provides a fully integrated system to accelerate the adoption of clean energy technologies in the global power plant market. Our platform rigorously tracks, assesses, and records all carbon emissions and the corresponding carbon credits generated, ensuring transparent, proportional, and accountable environmental impact management. We are committed to expanding this ecosystem and driving a cleaner, more sustainable, and equitable future for all. VERRA DNA ECONOMIC ECOSYSTEM (VDNA) Pioneering the World’s First Carbon Emission Token and Sustainable ESG Platform We issued the world’s first carbon emission token and built the VERRA DNA Economic Ecosystem (VDNA) to advance the United Nations Sustainable Development Goals and reshape how the world tackles climate change. The VDNA platform is a comprehensive solution for managing and supervising ESG (Environmental, Social, and Governance) performance across companies and institutions globally. By recording carbon credits as NFTs, VDNA ensures transparent, secure, and verifiable tracking. These credits are issued as STO-type VDNA tokens, unlocking global trading on the international carbon credit market and the world’s top 10 virtual currency exchanges. VDNA makes clean energy accessible to everyone. Through the VDNA Wallet’s PowerBuilds payment system, anyone can seamlessly purchase and use clean energy. Carbon credits produced can be reissued as VDNA tokens, which can then be used directly for clean energy payments—creating a closed-loop system that supports the transition to a low-carbon future. As an innovative solution for the energy transformation humanity must embrace, VDNA provides a fully integrated system to accelerate the adoption of clean energy technologies in the global power plant market. Our platform rigorously tracks, assesses, and records all carbon emissions and the corresponding carbon credits generated, ensuring transparent, proportional, and accountable environmental impact management. We are committed to expanding this ecosystem and driving a cleaner, more sustainable, and equitable future for all.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع VERRA DNA (VDNA) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت VERRA DNA (USD)

ارزش VERRA DNA (VDNA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از VERRA DNA (VDNA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت VERRA DNA را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت VERRA DNA را بررسی کنید!

VDNA به ارزهای محلی

توکنومیکس VERRA DNA (VDNA)

درک، توکنومیکس VERRA DNA (VDNA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VDNA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره VERRA DNA (VDNA) امروز VERRA DNA (VDNA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای VDNA به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی VDNA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی VDNA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار VERRA DNA چقدر است؟ ارزش بازار VDNA برابر است با $ 255.07K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش VDNA چقدر است؟ عرضه در گردش VDNA برابر است با 989.98M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت VDNA چقدر بوده است؟ VDNA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01760951 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت VDNA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ VDNA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات VDNA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VDNA برابر است با -- USD . آیا VDNA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد VDNA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VDNA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به VERRA DNA (VDNA)