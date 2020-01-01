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برترین توکن‌ های اکوسیستم Moonshot بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Moonshot را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Harmony
Harmony
ONE
$ 0,0007217
-%0,30
-%3,24
-%43,62
$ 10,76M
$ 359,96M
2
Nobody Sausage
Nobody Sausage
NOBODY
$ 0,001637
-%0,24
-%5,41
-%7,33
$ 1,54M
$ 33,86M
3
MEMDEX100
MEMDEX100
MEMDEX
$ 0,00152303
+%0,13
+%0,05
-%1,50
$ 1,51M
$ 2,26K
4
AIR3 AIRewardrop
AIR3 AIRewardrop
AIR3
$ 0,00016236
+%0,17
+%0,01
+%2,79
$ 157,21K
$ 51,39
5
Parabolic
Parabolic
PARAX
$ 0,00011306
%0,00
--
%0,00
$ 113,06K
$ 3,69
6
CryingNTheCasino
CryingNTheCasino
TEARY
$ 9,037E-5
-%0,02
+%1,10
-%1,63
$ 90,16K
--
7
VERRA DNA
VERRA DNA
VDNA
$ 8,134E-5
%0,00
-%0,60
-%3,32
$ 80,53K
--
8
Bundles
Bundles
BNDL
$ 6,36E-5
+%0,05
+%1,40
-%4,63
$ 56,78K
--
9
Worthless Coin
Worthless Coin
WORTHLESS
$ 5,337E-5
%0,00
%0,00
-%1,17
$ 53,36K
--
10
Tree Stuck in Cat
Tree Stuck in Cat
TREEINCAT
$ 4,261E-5
%0,00
-%7,90
+%5,89
$ 42,02K
--
11
Shadows Of Hope
Shadows Of Hope
SOH
$ 3,147E-5
-%0,03
-%5,80
-%8,60
$ 31,04K
--
12
Keefer Bunny
Keefer Bunny
KFR
$ 3,189E-5
-%0,03
+%0,50
-%1,48
$ 29,59K
--
13
Queen Kitty
Queen Kitty
QKITTY
$ 2,889E-5
-%0,72
+%21,80
-%34,56
$ 28,76K
--
14
Quakk
Quakk
QUAKK
$ 2,89E-5
-%0,03
+%0,70
-%1,10
$ 28,33K
--
15
BlackDuckrwa
BlackDuckrwa
BD/SOL
$ 2,769E-5
+%0,07
-%2,80
-%3,85
$ 27,42K
--
16
Helio
Helio
HELIO
$ 2,932E-5
-%0,03
-%0,60
-%0,31
$ 27,05K
--
17
Nexgent AI
Nexgent AI
NEXGENT
$ 2,709E-5
-%0,04
+%3,30
+%4,96
$ 26,06K
--
18
Mooncoin
Mooncoin
MOONCOIN
$ 2,494E-5
%0,00
-%3,70
+%12,39
$ 24,88K
--
19
Monke Phone
Monke Phone
MONKEPHONE
$ 1,937E-5
%0,00
-%0,10
+%7,73
$ 19,35K
--
20
trustInWeb3
trustInWeb3
T3AI
$ 1,669E-5
%0,00
-%1,60
-%2,17
$ 16,52K
--
21
ISO Chain
ISO Chain
ISO
$ 1,51E-5
%0,00
-%0,10
-%0,26
$ 15,07K
--
22
Mooncat
Mooncat
MOONCAT
$ 1,501E-5
%0,00
-%4,10
-%3,91
$ 15,00K
--
23
GET RICH QUICK
GET RICH QUICK
RICH
$ 1,091E-5
%0,00
+%1,40
+%1,96
$ 10,90K
--
24
FIT
FIT
FIT
$ 0,00004824
-%0,02
+%0,04
-%0,17
--
$ 114,03M

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Moonshot چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Moonshot به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 24 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $14.70M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Moonshot چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Moonshot که در MEXC رصد می‌شوند، توکن QKITTY با ثبت تغییر قیمتی 21.80% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Moonshot در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 24 توکن از دسته اکوسیستم Moonshot را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Moonshot می‌توان به ONE, NOBODY, MEMDEX اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Moonshot چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Moonshot در حال حاضر حدود $14.70M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Moonshot، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.