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برترین توکن‌ های بازی‌های ماجراجویی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش بازی‌های ماجراجویی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 3.005
-0.63%
-3.52%
-3.34%
$ 21.92M
$ 21.92K
2
AriaAI
AriaAI
ARIA
$ 0.03366
+0.42%
+5.28%
+6.51%
$ 11.58M
$ 1.97M
3
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
$ 0.07057
-0.16%
+1.37%
-10.32%
$ 7.50M
$ 795.54K
4
Aurory
Aurory
AURY
$ 0.01752629
+0.01%
-0.00%
+13.16%
$ 1.64M
$ 116.42
5
StarLink
StarLink
STARL
$ 1.10888E-7
+0.09%
+0.30%
-2.83%
$ 1.11M
--
6
UFO Gaming
UFO Gaming
UFO
$ 2.7089E-8
+0.09%
+0.30%
-2.75%
$ 697.84K
--
7
Moon Tropica
Moon Tropica
CAH
$ 0.196296
0.00%
--
-9.15%
$ 550.69K
$ 373.03
8
Matchain
Matchain
MAT
$ 0.03334
-0.03%
-0.15%
-10.04%
$ 542.34K
$ 1.76M
9
MCH Coin
MCH Coin
MCHC
$ 0.00967195
-0.01%
0.00%
-1.27%
$ 473.61K
$ 112.37
10
QORPO
QORPO
QORPO
$ 0.000743
+0.27%
-1.96%
+5.62%
$ 469.28K
$ 15.12M
11
Revomon
Revomon
REVO
$ 0.00865249
-0.01%
+0.01%
+6.93%
$ 259.86K
$ 970.39
12
Savanna Survival
Savanna Survival
SVSA
$ 0.00114552
0.00%
0.00%
-0.18%
$ 219.72K
$ 1.13
13
Bezoge Earth
Bezoge Earth
BEZOGE
$ 3.613E-12
0.00%
+0.40%
+0.78%
$ 143.05K
--
14
Castle Of Blackwater
Castle Of Blackwater
COBE
$ 0.00149526
0.00%
--
-1.82%
$ 89.42K
$ 84.43
15
NFT Champions
NFT Champions
CHAMP
$ 5.313E-5
0.00%
+0.30%
0.00%
$ 53.13K
--
16
Defina Finance
Defina Finance
FINA
$ 0.00054724
-0.16%
+0.13%
+2.73%
$ 32.23K
$ 4.98K
17
Fate Adventure
Fate Adventure
FA
$ 0.00444138
0.00%
+0.02%
-4.98%
$ 28.65K
$ 24.89
18
Pankito
Pankito
PAN
$ 0.00042285
0.00%
0.00%
-0.53%
$ 25.37K
$ 1.23
19
Unfettered Ecosystem
Unfettered Ecosystem
SOULS
$ 1.212E-5
0.00%
+0.80%
0.00%
$ 13.23K
--
20
SLOVE
SLOVE
SLOVE
$ 0.00013686
0.00%
--
-2.34%
$ 12.32K
$ 2.81
21
Palio
Palio
PAL
$ 0.0007127
-0.21%
+0.21%
-1.00%
--
$ 80.66M

سوالات متداول

توکن‌ های بازی‌های ماجراجویی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های بازی‌های ماجراجویی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 21 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $47.35M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن بازی‌های ماجراجویی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته بازی‌های ماجراجویی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن ARIA با ثبت تغییر قیمتی 5.28% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن بازی‌های ماجراجویی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 21 توکن از دسته بازی‌های ماجراجویی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص بازی‌های ماجراجویی می‌توان به ILV, ARIA, PEPECOIN اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته بازی‌های ماجراجویی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های بازی‌های ماجراجویی در حال حاضر حدود $47.35M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش بازی‌های ماجراجویی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.