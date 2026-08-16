قیمت امروز Uber xStock

قیمت لحظه‌ ای Uber xStock (UBERX) در حال حاضر برابر با $ 76.03 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی UBERX به USD برابر با $ 76.03 برای هر UBERX می‌ باشد.

توکن Uber xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 260,754 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.43K UBERX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، UBERX در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 519.49 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 25.97 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز UBERX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.86% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 505.18 رسیده است.

اطلاعات بازار Uber xStock (UBERX)

ارزش بازار $ 260.75K$ 260.75K $ 260.75K حجم (24 ساعته) $ 505.18$ 505.18 $ 505.18 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 100.04M$ 100.04M $ 100.04M سرمایه در گردش 3.43K 3.43K 3.43K عرضه کل 1,315,832.099900551 1,315,832.099900551 1,315,832.099900551

ارزش بازار فعلی Uber xStock برابر است با $ 260.75K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 505.18. عرضه در گردش UBERX برابر است با 3.43K، و عرضه کل آن 1315832.099900551 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 100.04M است.