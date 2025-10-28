Suzaku TokenSUZ چیست

Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s. It is a permissionless protocol allowing: - Anyone to (re)stake their assets to provide cryptoeconomic security - Anyone to curate (re)staking strategies for their delegators - Anyone to operate infrastructure to decentralize L1 blockchains - Anyone to create their L1 and secure their decentralization journey Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons. Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem. Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking. In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits: - Solving the cold-start problem. New projects will struggle to attract enough validators to secure their network at launch. Restaking allows them to leverage existing stake on other networks. This provides them with immediate cryptoeconomic security without needing to bootstrap their own from scratch. - Increased gains for (re)stakers. Users can restake their tokens to secure multiple L1s, earning an APY from each of these. This increases the % amount one can make from their assets. LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token. The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal. In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers. Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s. It is a permissionless protocol allowing: Anyone to (re)stake their assets to provide cryptoeconomic security

Anyone to curate (re)staking strategies for their delegators

Anyone to operate infrastructure to decentralize L1 blockchains

Anyone to create their L1 and secure their decentralization journey Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons. Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem. Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking. In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits: Solving the cold-start problem. New projects will struggle to attract enough validators to secure their network at launch. Restaking allows them to leverage existing stake on other networks. This provides them with immediate cryptoeconomic security without needing to bootstrap their own from scratch.

Increased gains for (re)stakers. Users can restake their tokens to secure multiple L1s, earning an APY from each of these. This increases the % amount one can make from their assets. LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token. The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal. In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Suzaku Token (SUZ) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Suzaku Token (USD)

ارزش Suzaku Token (SUZ) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Suzaku Token (SUZ) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Suzaku Token را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Suzaku Token را بررسی کنید!

SUZ به ارزهای محلی

توکنومیکس Suzaku Token (SUZ)

درک، توکنومیکس Suzaku Token (SUZ) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SUZ بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Suzaku Token (SUZ) امروز Suzaku Token (SUZ) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SUZ به واحد USD برابر است با 0.051244 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SUZ نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.051244 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SUZ نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Suzaku Token چقدر است؟ ارزش بازار SUZ برابر است با $ 1.48M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SUZ چقدر است؟ عرضه در گردش SUZ برابر است با 28.87M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SUZ چقدر بوده است؟ SUZ به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.204252 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SUZ در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SUZ به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.04728917 USD رسید. حجم معاملات SUZ چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SUZ برابر است با -- USD . آیا SUZ در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SUZ در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SUZ مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Suzaku Token (SUZ)