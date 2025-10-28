قیمت لحظه‌ ای Suzaku Token امروز برابر است با 0.051244 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SUZ به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SUZ را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Suzaku Token امروز برابر است با 0.051244 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SUZ به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SUZ را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Suzaku Token (SUZ)

قیمت لحظه‌ ای 1 SUZ به USD:

$0.051244
+0.80%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Suzaku Token (SUZ)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:12:59 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Suzaku Token (SUZ) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.049914
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.051815
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.049914
$ 0.051815
$ 0.204252
$ 0.04728917
+0.39%

+0.87%

-0.61%

-0.61%

قیمت لحظه‌ ای Suzaku Token (SUZ) برابر است با $0.051244. در 24 ساعت گذشته، SUZ در بازه قیمتی حداقل $ 0.049914 تا حداکثر $ 0.051815 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SUZ برابر با $ 0.204252 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.04728917 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SUZ در یک ساعت گذشته +0.39%، در 24 ساعت گذشته +0.87% و در 7 روز گذشته -0.61% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Suzaku Token (SUZ)

$ 1.48M
--
$ 5.12M
28.87M
100,000,000.0
ارزش بازار فعلی Suzaku Token برابر است با $ 1.48M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SUZ برابر است با 28.87M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.12M است.

تاریخچه قیمت Suzaku Token (SUZ) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Suzaku Token به USD به میزان $ +0.00044096 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Suzaku Token به USD به میزان $ -0.0212994353 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Suzaku Token به USD به میزان $ -0.0305025964 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Suzaku Token به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00044096+0.87%
30 روز$ -0.0212994353-41.56%
60 روز$ -0.0305025964-59.52%
90 روز$ 0--

Suzaku TokenSUZ چیست

Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s.

It is a permissionless protocol allowing:

  • Anyone to (re)stake their assets to provide cryptoeconomic security
  • Anyone to curate (re)staking strategies for their delegators
  • Anyone to operate infrastructure to decentralize L1 blockchains
  • Anyone to create their L1 and secure their decentralization journey

Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons.

Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem.

Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking.

In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits:

  • Solving the cold-start problem. New projects will struggle to attract enough validators to secure their network at launch. Restaking allows them to leverage existing stake on other networks. This provides them with immediate cryptoeconomic security without needing to bootstrap their own from scratch.
  • Increased gains for (re)stakers. Users can restake their tokens to secure multiple L1s, earning an APY from each of these. This increases the % amount one can make from their assets.

LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token.

The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal.

In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Suzaku Token (USD)

ارزش Suzaku Token (SUZ) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Suzaku Token (SUZ) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Suzaku Token را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Suzaku Token را بررسی کنید!

SUZ به ارزهای محلی

توکنومیکس Suzaku Token (SUZ)

درک، توکنومیکس Suzaku Token (SUZ) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SUZ بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Suzaku Token (SUZ)

امروز Suzaku Token (SUZ) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SUZ به واحد USD برابر است با 0.051244 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SUZ نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SUZ نسبت به USD برابر است با $ 0.051244. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Suzaku Token چقدر است؟
ارزش بازار SUZ برابر است با $ 1.48M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SUZ چقدر است؟
عرضه در گردش SUZ برابر است با 28.87M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SUZ چقدر بوده است؟
SUZ به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.204252 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SUZ در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SUZ به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.04728917 USD رسید.
حجم معاملات SUZ چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SUZ برابر است با -- USD.
آیا SUZ در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SUZ در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SUZ مراجعه کنید.
